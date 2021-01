FC Carl Zeiss-Nachwuchstrainer Weber: „Wir können ja jetzt nicht rappelfett werden“

Die Woche über ist Heiko Weber fast immer im Ernst-Abbe-Sportfeld anzutreffen. Meistens vormittags. Da gebe es immer etwas zu tun, berichtet der Trainer der zweiten Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena. Besprechungen, Organisatorisches und dergleichen. Sein Statusbild bei WhatsApp ziert dann auch das schneebedeckte Sportfeld im Herzen der Universitätsstadt. Ein Hauch von Fußball-Romantik in jenen Tagen, an denen an das eigentliche Spiel nicht zu denken ist – zumindest jenseits der Profi-Ligen.

„Da geht gerade gar nichts“, sagt der Leiter des Nachwuchszentrums, der darauf hofft, dass er mit seinen Sportschülern und der zweiten Mannschaft Anfang Februar den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen kann. Doch fürs Erste sind Weber und die Seinigen zur Passivität verdammt, zumal dieser Tage nicht einmal mehr das Spezialtraining der Sportschüler aufgrund des Lockdowns gestattet ist.

Seine kickenden Schützlinge sehe er deshalb auch nicht mehr täglich. Leider, doch mehr als Lauftraining sei derzeit ja sowieso nicht möglich. „Sie sind deswegen auch etwas geknickt, doch da müssen wir jetzt alle einfach durch“, sagt Weber, der auch auf das Fußball-Schuljahr zu sprechen kommt. „Am Ende eines Schuljahres wird ja immer ausgewertet, ob ein Nachwuchsspieler den fußballerischen Anforderungen gerecht geworden ist oder nicht. Da bleibt der eine oder andere dann auf der Strecke, doch in diesem Jahr wird es das wohl nicht geben, da es nun einmal kein normales Schuljahr war“, sagt der Leiter des Nachwuchszentrums des FCC. Rund 100 Sportschüler erhalten laut Weber derzeit eine Fußball-Ausbildung beim FC Carl Zeiss Jena.

Weber hofft natürlich, dass die Corona-Infektionszahlen perspektivisch wieder sinken werden. Dass nun dieser Tage die Regional- und auch Oberliga pausiere, sei zwar alles andere als schön, aber letztlich auch nicht tragisch. Davon werde die Welt sicherlich nicht untergehen. „Da gibt es Wichtigeres zurzeit.“ Und solange die Regionalliga pausiere, solange werde auch in der Oberliga der Ball nicht rollen, glaubt Weber. „Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht Mitte März noch einmal spielen“, sagt der 55-Jährige, um dann noch einen eher nachdenklich anmutenden Satz nachzuschieben: „Vielleicht spielen wir auch gar nicht mehr – das kann alles passieren.“

Apropos Ausdauertraining. Er jogge hin und wieder im Jenaer Paradies. „Wir können ja jetzt nicht rappelfett werden“, sagt Weber. Der Trainer macht jedoch keinen Hehl daraus, dass Laufen eher langweilig sei. Es sei lediglich ein notwendiges Übel. Mehr nicht.

Den Fußball auf der großen Bühne verfolge er indes in seinen heimischen Gefilden. Natürlich. „Das ist eine angenehme Ablenkung. Es ist schön, dass es diesen Fußball wenigstens noch gibt.“ Zwar sei das Dargebotene ohne Zuschauer etwas gewöhnungsbedürftig, dafür würde man jetzt alle Ansagen und Zwischenrufe von der Bank vernehmen können. „Da hört man auf einmal all das, was man sonst selbst als Trainer so am Spielfeldrand von sich gibt“, sagt Weber und muss lachen.