Heiligenstädter Nachwuchs-Karateka behaupten sich gegen internationale Konkurrenz

Die Ring-Arena am Nürburgringboulevard war kürzlich bereits zum zweiten Mal Austragungsort des internationalen Karateturniers „SEN5 Rhein-Shiai“. 1000 Sportler aus 138 Vereinen und insgesamt 15 Nationen waren dabei.

Durch das starke internationale Starterfeld bei diesem Saisonauftakt hatten die Kämpfer des KSV Budokan Heiligenstadt somit eine echte sportliche Herausforderung vor der Brust. Am Vorabend des ersten Turnierstags nahmen die Heiligenstädter Karateka am gemeinsamen Einstiegstraining teil, am Samstag folgte der Wettkampf auf zwölf Matten.

Ken Budos jüngste Kämpfer zeigten in der Gruppe U8, +125 Zentimeter gute Leistungen. Bei beiden war die Aufregung groß. Henry Thunert beendete sein erstes großes internationales Turnier mit einem fünften Platz. Trainingskamerad Max Beckmann setzte sich in den Vorrunden durch und erreichte im anschließenden Finale einen starken zweiten Rang.

Amelie Lücke bricht sich einen Zeh

In der U14-Altersklasse bestritten Lena Gaßmann und Jamila Weiß ihre Kämpfe in der Kategorie unter 35 Kilogramm. Im Viertelfinale musste Gaßmann denkbar knapp die vorzeitige Führung gegen ihre Dauerkontrahentin aus Weimar abgeben und belegte somit Rang fünf. Weiß sicherte sich selbstbewusst ihre Punkte, konnte sowohl mit Faust- als auch mit Fußtechniken glänzen. Die Belohnung für die gute Leistung war die Goldmedaille.

Souverän präsentierte sich auch WM-Teilnehmerin Amelie Lücke. Ihre Vorrundenkämpfe in der Kategorie Juniorinnen, U18 +59 kg gewann sie ohne einen einzigen Gegentreffer. Im Halbfinale brach sie sich jedoch einen Zeh, so dass sie im Finale nicht ihre gewohnte Form abrufen konnte. Dennoch war der zweite Platz ein Erfolg. Bastian Arand, Maja Löffelholz, Linus Jünemann, Ronja Weiß und Marcin Vögle schieden jeweils nur knapp vor den Viertel- oder Halbfinals aus. Mit dabei waren zudem Lara-Isabelle Apel und Matthäa Lücke.