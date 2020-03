Heilmann bester Nachwuchssportler Altenburger Land

Das Altenburger Land kürt seine besten Sportler 2019. Die Ergebnisse der gemeinsamen Aktion von Kreissportbund, Osterländer Volkszeitung und Ostthüringer Zeitung liegen vor.

Heute und in den kommenden Wochen werden die einzelnen Kategorien ausgewertet und die Sieger ausgezeichnet. Die Nachwuchssportler machen dabei den Anfang, und ganz an der Spitze steht ein Talent, welches in den vergangenen Jahren einen großen Leistungssprung vollzogen hat.

Der Leichtathlet Henry-Lennox Heilmann, der jetzt in Halle ans Sportgymnasium geht, aber weiter für den SV Lerchenberg Altenburg antritt, siegte mit 1374 Stimmen, vor Tischtennis-Talent Hannes Hüttig vom SV Aufbau Altenburg mit 1027 Stimmen und dem deutschen Vizemeister im Ringen in der Jugend A, Nori Opiela vom SV Lok Altenburg. 4622 Stimmen kamen in dieser Kategorie zusammen. Insgesamt hatten sich 14.350 Leserinnen und Leser an der Aktion beteiligt.