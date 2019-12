Herbstmeister in einer „chaotischen Liga“

Mit zwei Siegen binnen 24 Stunden hat der BSV Blau-Weiß Eisenach zum Hinrundenabschluss der 1. Tischtennis-Bezirksliga Süd die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Der Spitzenreiter machte im Heimspiel mit dem TTV Blau-Weiß Bad Salzungen kurzen Prozess (8:1) und stieß tags darauf auch im Auswärtsspiel beim TTV Floh-Seligenthal auf „weniger Gegenwehr als gedacht“, wie Mannschaftskapitän Matthias Göpel nach dem 8:3 sagte. Als Punktegaranten erwies sich wie gehabt das untere Paar mit Göpel und dem 16-jährigen Thanachot Mankong, der seine Einzelbilanz auf 15:2 ausbaute.

Der Herbstmeister hat bislang ein großes Plus – fast immer trat Eisenach in Bestbesetzung an. Einige Staffel-Kontrahenten brachten dagegen schon bis zu zehn Akteure an die Tische, weshalb Göpel von einer „ziemlich chaotischen Liga“ spricht. Dazu passt, dass Blau-Weiß zwei Punkte geschenkt bekam, als der TTV Schmalkalden sogar zu seinem Heimspiel nicht antrat. Die einzige Saisonniederlage bezogen die Wartburgstädter beim TSV Mengersgereuth-Hämmern, wobei der 4:8-Ausrutscher in erster Linie den dortigen örtlichen Gegebenheiten geschuldet gewesen sei. „Da hat die hereinscheinende Sonne geblendet“, so Göpel und „zudem war ein enormer Krawall in der Halle“.

Nach der fast perfekten Hinrunde ist das Ziel für 2020 klar. „Jetzt wollen wir natürlich Staffelsieger werden“, unterstreicht Göpel. Ob dann auch das Aufstiegsrecht wahrgenommen wird, sei noch völlig offen, denn in der Verbandsliga wird mit Sechser-Mannschaften gespielt. Nachrücken könnten Spieler aus dem eigenen Verein, was jedoch die anderen Teams schwächen würde. Schon jetzt hat Blau-Weiß personelle Probleme. Im Herbst mussten erst die Fünfte (2. Kreisliga) und dann auch noch die Vierte (1. Kreisliga) zurückgezogen werden.

Blau-Weiß Eisenach, Hinrunden-Bilanz: Christian Schiek (14:6), Roman Oderbach (5:12), Thanachot Mankong (15:2), Matthias Göpel (15:1), Patrik Krauß (0:2), Doppel: Schiek/Göpel (7:1), Oderbach/Mankong (3:4), Oderbach/Krauß (1:0).