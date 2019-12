Landkreis. Durch einen 5:3-Erfolg in Görsbach übernahm der SV Hermannsacker die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga.

Herrmannsacker springt an die Spitze

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herrmannsacker springt an die Spitze

Am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga, dem letzten vor der Winterpause, hat es in Staffel II wieder drei Ausfälle gegeben. Betroffen von den Absagen war auch die angesetzte Spitzenbegegnung zwischen Ellrich gegen Bleicherode, dazu kamen auch noch die Partien Werther gegen Bielen II und Kleinfurra gegen Neustadt.

Somit war vom Spitzen-Quartett nur Herrmannsacker im Einsatz. Der SVH nutzte die Gunst der Stunde und ist nach dem Sieg in Görsbach an die Tabellenspitze gesprungen. Der neue Spitzenreiter hat aber zwei Spiele mehr absolviert als die Konkurrenz. Windehausen und Sollstedt trennten sich mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Krimderode hat den Nachbarn aus Salza mit einer richtigen Packung nach Hause geschickt.

Die Gastgeber sind in der Tabelle an dem FSG-Team vorbeigezogen und nehmen nun dessen achten Platz ein. Im Sonntagsspiel hat Kehmstedt zu Hause gegen Sundhausen klar verloren und hat weiter die Rote Laterne fest im Griff.

BG Görsbach – SV Herrmannsacker 3:5 (1:4). Auf sehr gut bespielbarem Geläuf gewann Herrmannsacker in Görsbach und ist an die Tabellenspitze gesprungen. Die Blau-Gelben hingegen bleiben weiter tief im Keller. Den Zuschauern in Görsbach wurde einmal mehr ein echtes Tor-Spektakel mit acht Treffern und einem Elfmeter geboten.

Nach einer ausgeglichenen Startphase gingen die Gäste nach knapp einer Viertelstunde durch einen Doppelschlag von Hagemeier und Severin mit 2:0 in Führung. In der 27. Minute fiel dann der Görsbacher Anschlusstreffer. Einen Freistoß von Hankel ließ Gästetorwart Herboth prallen, Hampel war zur Stelle und staubte zum 1:2 ab.

Aber bereits im direkten Gegenzug hämmerte erneut Severin den Ball von der Strafraumgrenze zum 1:3 ins Gastgebertor. Fünf Minuten später sorgte Weidensdorfer für den komfortablen 1:4-Halbzeitstand. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielten die Gäste durch Hagemeier das schnelle 5:1 aus ihrer Sicht und machten damit endgültig alles klar.

Der SV Herrmannsacker schaltete einen Gang zurück und Görsbach fand nun besser ins Spiel. Ein Hampel-Schuss wurde von den Gästen auf der Torlinie geklärt. Dohnalek wurde im Gästestrafraum gefoult, Hampel verwandelte den Elfer schließlich zum 2:5.

Reinboth wurde ebenfalls im Gästestrafraum von den Beinen geholt, der Assistent hob die Fahne, der Schiedsrichter-Pfiff blieb allerdings aus. Ein Dohnalek-Geschoss krachte ans Lattenkreuz. Nach Flanke von rechts köpfte Rahel Fakher Allo schließlich zum 3:5-Endstand ins Gästetor.