„Werte Gäste, liebe Fußballfreunde!“ Mit dieser Anrede hatte Rolf Weidner über 41 Jahre die Fans des FC Carl Zeiss Jena im Ernst-Abbe-Sportfeld begrüßt. Am Montagabend verabschiedete der 84-Jährige das alte Jenaer Stadion: Der Abriss hat begonnen.

FC Carl Zeiss nimmt heimlich und still Abschied vom Ernst-Abbe-Sportfeld

Die Corona-Pandemie verhinderte einen feierlichen Akt mit vollen Traversen – und so wollte der FC Carl Zeiss heimlich und still mit 20 Gästen Abschied vom Ernst-Abbe-Sportfeld nehmen. Sie knipsten noch einmal das Flutlicht an, um mit dem Bagger den Abriss der Nordkurve symbolisch zu beginnen. Weidner verlas die Mannschaftsaufstellung vom Europapokalspiel 1980 gegen den FC Valencia. Andere Stadtsprecher und Spieler René Eckardt meldeten sich zu Wort. Fans zündeten im Umfeld des Stadions Bengalo und ein kleines Feuerwerk.

Mit dem Abriss wird Platz für die neue Nordtribüne geschaffen, deren Bau im April beginnen soll. Bislang befanden sich Stehplätze in diesem Stadionbereich, der zum Teil wegen Einsturzgefahr gesperrt war. Kaninchen hatten den Block unterhöhlt. In den vergangenen Tagen entfernte die EAS Betriebsgesellschaft bereits die Metallgitter und ließ einen Bauzaun aufstellen. Laut Geschäftsführer Andreas Kuhn soll der Abriss und die Zerkleinerung des Betons bis Weihnachten vollbracht sein. Die rund um das Marathontor verbauten Sandsteine will Kuhn sichern und einen Platz im Neubau dafür finden.

Neues Ernst-Abbe-Sportfeld soll bis Mitte 2023 fertig sein

Das neue Ernst-Abbe-Sportfeld soll bis Mitte 2023 fertiggestellt sein. Die Umbaukosten für das Stadion, das 15.408 Plätze für Fußballfans bieten wird, betragen inklusive des Trainingsgeländes 40 Millionen Euro. Für den Hauptnutzer FC Carl Zeiss Jena, derzeit in der Fußball-Regionalliga, verbessern sich die Bedingungen deutlich. Auch das Nachwuchsleistungszentrum profitiert und bekommt ein Trainingszentrum in den Katakomben der heutigen Haupttribüne.

Der 84 Jahre alte Rolf Weidner, der 41 Jahre lang Stadionsprecher war, verliest noch einmal die Mannschaftsaufstellung des Europapokalspiels gegen den FC Valencia. Foto: Tino Zippel

Dem Beschluss des Bauprojektes war eine mehr als zehn Jahre lange kontroverse Diskussion vorausgegangen. Erste Stadionentwürfe hatte der FC Carl Zeiss im Jahr 2009 präsentiert. In den Jahren darauf waren verschiedene Varianten in der Debatte, unter anderem ein Neubau in Lobeda-Ost an der Autobahn. Schließlich fand sich doch eine Möglichkeit, am Traditionsstandort direkt neben der Saale zu bauen. Die Fußballarena wird hochwassersicher und durchströmbar angelegt. Zudem gerät die Arena kompakter als das alte Stadion, weil die Laufbahn wegfällt. Damit sinkt der Anteil versiegelter Fläche.

FC Carl Zeiss Jena: Zwischen Wunschdenken und Corona-Realismus

Kein Neustart im November: Regionalliga will im Dezember beginnen

21 Punkte mehr als mit FC Carl Zeiss: Wie geht das, Lukas Kwasniok?