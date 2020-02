Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hohe Fehlerquote verhindert Zählbares SV Town & Country Behringen/Sonneborn

Manchmal sprechen Zahlen Bände. 18 Fehlwürfe, vier verworfene Siebenmeter und elf Technikfehler fabrizierten die Gastgeber gegen die Sieben aus Behringen und Sonneborn. Die Fehlerquote des SV Town & Country sah noch düsterer aus. Ohne ihre 14 vergebenen Wurfchancen hätten sich die Gäste berechtigte Chancen ausrechnen dürfen, erstmals etwas Zählbares aus dem Breitunger Sportzentrum mitnehmen zu können. Allerdings brachten sich die Männer von Trainer Christopher Kohls mit 22 Technikfehlern selbst um den Lohn. So kamen die Werrataler in einer schwachen Thüringenligapartie zu zwei Punkten und verbessern sich auf den vierten Platz, während die Gäste weiter auf Rang zehn festhängen.

In der ersten Viertelstunde dominierten auf beiden Seiten die Angriffsreihen. Sowohl bei den Hausherren als auch bei den Gästen fehlte es an der Abstimmung in den 6:0-Abwehrketten. Zudem sah die Werrataler Abwehr bei Übergängen der Gäste von der Außenposition oder von der Mitte nicht gut aus. Mit diesen einfachen taktischen Mitteln gelang es dem bis auf Mirko Brachmann körperlich unterlegenen Rückraum der Gäste immer wieder, erfolgreich zum Abschluss zu kommen.

Aber auch der SV Behringen/Sonneborn hatte seine liebe Mühe, in der Startphase Ordnung in die eigene Abwehr zu bringen. Vor allem die rechte Angriffsseite mit Ivo Katic auf der Halbposition bekam die Mannschaft von Christopher Groß nicht in den Griff. Der Kroate nutzte das zu passive Abwehrverhalten der Behringer mit platzierten Abschlüssen aus dem Rückraum und von der Außenposition und steuerte wie Rodrian auf der anderen Seite vier Tore in der Startphase bei. Nach Rodrians Anschlusstreffer zum 8:10, er setzte sich auf engstem Raum im Spiel Mann gegen Mann gegen Martin Hantak auf der rechten Rückraumposition als Rechtshänder durch (14.), sah es nach einem Torfestival aus.

Allerdings häuften sich jetzt die Fehler im Angriffsspiel. Die Hausherren scheiterten durch Ivo Katic und Tom Kreutzer zweimal vom Siebenmeterpunkt und fabrizierten zudem zwei Technikfehler. Tim Rodrian von den Gästen setzte sich abermals gegen den zu passiven Hantak durch und der SV Behringen/Sonneborn war wieder bis auf einen Treffer heran (10:11, 18.).

In den zehn Minuten vor der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Während die Hausherren mehrfach am über 40 Minuten stark haltenden Henrik Häuser im Gästetor scheiterten, sündigte der SV Town & Country mit zu vielen Technikfehlern. So gelang es keiner Mannschaft, sich abzusetzen. Werratals Innenblocker Patrick Cuturic erhielt nach unnötig rüdem Foul an Tim Rodrian zwei Minuten vor der Pause die Rote Karte. Der Torschütze vom Dienst bei den Gästen musste verletzt vom Parkett.

Ohne zu glänzen, sorgte die HSG in den ersten dreizehn Minuten der zweiten Hälfte für die Entscheidung. In dieser Phase ohne Tim Rodrian gelang den Gästen lediglich ein Treffer (Siebenmeter von Lars Keller, 38.). Die Werrataler zogen auf 21:14 davon (43.). In der Schlussviertelstunde bemühten sich die Männer aus Sonneborn und Behringen um den Anschluss, aber die Fehlerquote blieb weiter hoch. Die HSG verpasste es, mit zu inkonsequenten Abschlüssen für mehr Ruhe in den eigenen Reihen zu sorgen. Trotz des verdienten Heimerfolg reichte den Werratalern in diesem Spiel ein durchwachsener Auftritt. Trainer Christopher Kohls meinte zur Partie seiner Männer: „Wir waren in Breitungen noch nie so dicht dran. Allerdings war unsere Fehlerquote viel zu hoch, um zu punkten. 13 Minuten ohne Tor nach der Pause waren zu viel.“