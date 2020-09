Stefan Oertel bei seiner Ansprache in einer Auszeit.

Saalfeld. Handballer aus Saalfeld und Könitz starten heute in die Landesliga-Saison

HSG Saalfeld/Könitz will Duftmarke setzen

Zumindest das Ergebnis von 31:25 stimmte: Die Generalprobe für die Punktspiele in der Landesliga und dem Auftakt am heutigen Samstag (17 Uhr) gegen Gispersleben ging für die HSG Saalfeld/Könitz aber aus spielerischer Sicht daneben. „Das ging gegen den HSV Weimar aus meiner Sicht in die Hose“, sagt HSG-Trainer Stefan Oertel.