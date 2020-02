Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Ich appelliere an den Charakter“

Wer Tobias Geißler kennt und am Spielfeldrand erlebt, weiß, dass er ein Perfektionist ist. Gerade, wenn es um Fußball geht, seine große Leidenschaft. Einst talentierter Spieler und mitunter noch selbst am Ball, übernahm er 2009 vor deren Zusammenschluss die spätere SG An der Lache/Concordia als Trainer und führte sie gleich zum Wiederaufstieg in die Kreisoberliga. 2014 ging er zum TSV Motor Gispersleben, den er direkt zum Aufstieg aus der Kreisliga und vier Jahre später aus der Kreisoberliga in die Landesklasse und zum Kreispokalsieg führte. Nun, nach der ersten Landesklasse-Saison, wird er als Trainer in Gispersleben aufhören.

Er sprach mit uns über die Gründe, Familienzeit und seine Zukunft. Überall in Erfurt wurde zuletzt gemunkelt, dass Sie als Trainer beim TSV Motor Gispersleben zu Saisonende aufhören. Stimmt das? Ja. Eigentlich wollte ich, dass es vereinsintern bleibt, aber leider ist es nach außen gedrungen. Was sind die Gründe für Ihren überraschenden Rücktritt? Ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr Fußball. Jetzt bin ich 46 und habe, ob als Spieler oder als Trainer, immer hundert Prozent gegeben. Als Trainer ist der Substanzverlust natürlich ein ganzes Stück größer, wenn man es richtig macht. Ich wollte bei der Lache was bewegen und auch bei Gispersleben, einem Verein, den ich früher schon für seinen Offensivfußball bewundert habe. Das ist mir gelungen. Nun ist es Zeit für diesen Schritt, auch wenn er mir schwerfällt, weil jetzt der neue Kunstrasen fertig wird und einige gute Junioren nachkommen. Warum dann gerade jetzt? Mein Bauchgefühl sagt, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Dieses Bauchgefühl hat mich in meiner Karriere immer gut geleitet. In einer schwierigen Phase der Hinrunde haben Sie das Team öffentlich kritisiert. Gab es dadurch einen Bruch? Nein. Das sind alles gute Jungs. Die Mannschaft ist erwachsen geworden, viele bauen ein Haus oder haben Familie. Das ist der Lauf der Dinge. Dass dann mitunter die Prioritäten anders gesetzt werden als ich es mir als ehrgeiziger Trainer wünsche, ist manchmal schwer zu akzeptieren, aber normal im Amateurfußball. Es ist dann aber auch schwer, die Mannschaft noch weiterzuentwickeln beziehungsweise das Erreichte zu bestätigen. Vielleicht hilft da ein neuer Trainer mit einer anderen Herangehensweise. Besteht die Gefahr, dass manche Spieler in der Rückrunde weniger machen, weil sie wissen: Der Trainer ist nach der Saison eh weg? Das denke ich nicht. Da appelliere ich einfach an den Charakter der Spieler, da sie ja auch wissen, was ich investiere und bis zum letzten Tag investieren werde. Und wenn es doch passieren sollte, habe ich genug junge Spieler parat, die sich zeigen wollen. Ihre Familie wird Ihr Rücktritt sicher freuen. Mein Sohn war ja immer an meiner Seite, da ich ihn zu meinen Vereinen mitgenommen und trainiert habe. Aber klar, meine Frau, die meine Trainertätigkeit immer total akzeptiert hat, freut sich, mich nun ein bisschen öfter zu sehen. Also gönnt sich der ehrgeizige Tobias Geißler jetzt erstmal eine Pause vom Fußball? So ist der Plan. Das hört sich nicht definitiv an. Natürlich gibt es bereits einige Anfragen anderer Vereine. Wenn eine dabei ist, die ich als große Herausforderung sehe, will ich nicht ausschließen, dass ich sie wahrnehme. Aber eigentlich will ich nach der Saison eine Pause machen, maximal den TSV Motor Gispersleben, der mir ans Herz gewachsen ist, in anderer Funktion unterstützen.