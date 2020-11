Sebastian Triller, hier noch im Trikot des HBV Jena, wollte in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining des HSV Apolda einsteigen. Daraus wird nun nichts.

In Apolda und Bad Blankenburg: Auskurieren in der Pause

Tomas Zeman durfte zumindest einmal kurz ran: Der Regisseur des HSV Bad Blankenburg spielte nach fast achtmonatiger Zwangspause Anfang November in der vierten Liga mal wieder Handball. Der Tscheche, der sich Ende Februar am Knöchel verletzte, sollte in Freiberg das Spiel mit herumreißen, die Thüringer doch noch siegen lassen. „Schade, dass wir einen so schlechten Tag erwischt haben. Aber ich habe mich gut gefühlt, habe mich ja lang genug auch auskurieren können“, sagt Zeman. Und lacht.