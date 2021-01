In der Schlotheimer "Wolfshöhle" herrscht derzeit Ruhe

Im Jugendfußball-Internat in Schlotheim ist an den normalen sportlichen Alltag derzeit nicht zu denken.

In der "Wolfshöhle" herrscht aktuell Ruhe. Eigentlich sind im Internat des Jugendfußball-Leistungszentrum (JFL) Schlotheim 59 Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren untergebracht. Zu den knapp 15 U-19-Akteuren, die in Wohngemeinschaften im Ort untergebracht sind, kommen auch noch Externe hinzu. "Insgesamt betreuen wir knapp 110 Schüler", erklärt Geschäftsführer Johannes Zachar.

Doch wenn der 27-Jährige aktuell durch die Räumlichkeiten oder über das Gelände schreitet, dann begegnet ihm kaum jemand. An Training ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu denken. Lediglich acht Schüler, die derzeit prüfungsrelevante Fächer zu absolvieren haben, sind aktuell im Internat.

Situation ist "ein bisschen seltsam"

Kein Wunder, dass Zachar, der ausgebildeter Sport- und Fitnesskaufmann ist, die Situation als schon "ein bisschen seltsam" bezeichnet. "Normalerweise laufen mir die Jungs jeden Tag über den Weg. Dann macht man auch mal einen Spruch", verrät der Geschäftsführer. Doch Corona hat auch den Alltag im Leistungszentrum verändert. Einsamkeit statt Elfmeter, wenn man denn so will.

Eine Situation wie diese haben die Verantwortlichen seit der Gründung im Jahr 2003 noch nicht erlebt, versuchen aber, bestmöglich damit umzugehen. Das Zimmer, in dem für gewöhnlich die Videoanalysen abgehalten werden, ist umgeräumt worden. Dort stehen nun Trainingsgeräte. "Die nutzen unsere Trainer und drehen Videos für die Jungs zu Hause, damit sie sich trotzdem fit halten", erklärt Zachar.

Viel mehr ist aktuell nicht möglich, doch der 27-Jährige hat seinen Optimismus nicht verloren - auch wenn der sportliche und alltägliche Stillstand im Internat auch finanzielle Spuren hinterlässt. Die monatlichen Gebühren sind angepasst worden. "Die Anteile für Verpflegung, den Wäscheservice oder das Fahrtgeld haben wir herausgenommen", sagt Zachar.

Eltern haben viel Verständnis

Dass auch zahlreiche Sponsoren von der Corona-Krise betroffen sind und für das Personal teilweise Kurzarbeit anmelden mussten, macht die Situation nicht einfacher. Und für Finanzhilfen seitens des Bundes fehlen die Voraussetzungen. "Zum Glück haben die Eltern unserer Schüler viel Verständnis, zahlen die Beiträge ohne große Diskussionen weiter", freut sich der Geschäftsführer. Private Unterstützer leisten zudem einen wertvollen Beitrag. Auch bei der Miete gibt es Hilfe.

Was Zachar und wohl alle 18 Mitarbeiter derzeit antreibt, ist die Hoffnung, bald wieder Licht am Ende des Tunnels sehen zu können - auch wenn dafür Geduld nötig ist. "An unsere Oster-Feriencamps können wir wohl schon einen Haken machen, daraus wird nichts werden. Aber ich habe die Hoffnung, dass im Sommer vielleicht wieder Camps und Training möglich sein werden."

Entwicklung steht im Vordergrund

Das JFL fördert und fordert die Nachwuchsspieler nicht nur fußballerisch, sondern will ihnen auch in der gesamtheitlichen Entwicklung zur Seite stehen. "Unsere Trainer sind nicht nur Trainer, sondern quasi auch Lehrer, betreuen die Jungs auch außerhalb des Platzes. Das ist das Besondere an uns", unterstreicht der Geschäftsführer. Aktuell sind alle Coaches in Besitz der B-Lizenz. "Unser Ziel ist es, dass alle irgendwann die Elite-Jugend-Lizenz besitzen, um perfekt aufgestellt zu sein", sagt Zachar.

Die Internatsschüler kommen aus ganz Deutschland, einige auch aus dem Ausland, beispielsweise aus den USA, Südkorea und Usbekistan. Um bei den Spielern aus dem Ausland möglichst schnelle kommunikative Barrieren einzureißen, arbeitet das JFL mit Mühlhäuser Schulen zusammen, bietet gezielten Deutsch-und auch ergänzenden Unterricht an. "Gerade die Jungs aus dem Ausland wollen meistens länger hier bleiben. Ein Junge aus Südkorea hat bei uns beispielsweise das Abitur abgelegt. Das ist natürlich schön zu sehen", betont Zachar.

B-Junioren sind das sportliche Aushängeschild

Sportliches Aushängeschild sind aktuell die B-Junioren, die sich nach ihrem Aufstieg in die Regionalliga - der zweithöchsten deutschen Spielklasse in dieser Altersstufe- aktuell mit Gegnern wie Hertha BSC Berlin, RB Leipzig oder Union Berlin messen. Der Klassenerhalt ist das Ziel, das rettende Ufer bei noch fünf ausstehenden Hinrundenpartien lediglich einen Zähler entfernt. "Die Hoffnung, die Liga zu halten, ist definitiv da", sagt Zachar.

Und auch die Hoffnung, dass in die "Wolfshöhle" wieder mehr Lautstärke und Leben einkehren werden.