Erfurt. Ambitioniert starten die Wasserballer des Erfurter SSC an diesem Wochenende in die Punktspielsaison.

In Thüringen der Titel, in Sachsen eine Medaille

Am Samstagabend beginnt für die Wasserballer des Erfurter SSC die neue Meisterschaftssaison. Der Thüringer Landesmeister hat im ersten Heimspiel ab 20.30 Uhr in der Matthes-Schwimmhalle die zweite Mannschaft des SV Halle zu Gast. Dabei will das Team um Kapitän Lucas Hauser möglichst so dominant agieren wie vor einigen Wochen im Halbfinale des Landespokals. Ende November wurde gegen den langjährigen Titelrivalen ein klares 18:8 (5:0; 3:1; 6:3; 4:4) erzielt. Der umfangreiche Spielplan sieht vor, dass am 26. Januar bereits das Rückspiel in Halle stattfindet.

Wie im Vorjahr haben die Männer von Trainer Jörg König sowohl in der Thüringer Landesliga als auch in der Oberliga Sachsen ihre Teilnahme gemeldet. Der Auftakt in der sächsischen Landesliga hat es ebenfalls in sich: Am 2. Februar spielt der ESSC in Dresden gegen den Uni-Sportverein und gegen die zweite Mannschaft von TuR Dresden.

Nach diesen drei Wochenenden werden die Erfurter Wasserballer ihre Ziele feinjustieren können. In Thüringen soll natürlich der Titel verteidigt werden, in Sachsen soll es nach der bereits guten Premierensaison diesmal zu einer Medaille reichen.

Auch die Wasserballer des SV Sömmerda starten an diesem Wochenende in die Thüringenliga. Sie empfangen am Sonntag (17 Uhr) den SV Gotha.