Infektionsgefahr für alle Beteiligten wäre zu hoch: Rennsteiglauf 2020 ist abgesagt

Der für den 16. Mai geplante 48. GutsMuths-Rennsteiglauf ist abgesagt. Das teilte das Präsidium des Rennsteiglaufvereins am Freitag in einer Videobotschaft mit. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

„Wir haben die Entwicklung der Verbreitung des Corona-Virus und die Maßnahmen von Politik und Behörden in den vergangenen Tagen intensiv verfolgt und besprochen“, sagte Jürgen Lange, Präsident des Rennsteiglaufvereins. Da die Ausbreitung der Pandemie in rasantem Tempo erfolge und nicht abzusehen sei, wann eine Entspannung eintrete, habe man „schweren Herzens“ die Entscheidung getroffen. Es wird keine Verschiebung, etwa in den Herbst, geben – schon aus Solidarität unter den Laufveranstaltern, wie es hieß. Man wolle nicht anderen „dazwischen grätschen“. Die 48. Auflage des Kultlaufes findet somit am 8. Mai 2021 statt.

Entscheidend für die Absage waren laut Aussage der Organisatoren die medizinischen Unwägbarkeiten. So werde zum einen die Infektionsgefahr für alle Beteiligten auch im Mai mutmaßlich noch hoch sein. Zum anderen könne die ärztliche Absicherung des Laufes nicht garantiert werden, wenn das erforderliche medizinische Personal in Krankenhäusern und Praxen unabkömmlich ist. „Diesen Risiken sollten wir aus Gründen der Fürsorge niemanden aussetzen“, so Lange.

Vor allem das eindringliche Statement des langjährigen Wettkampfarztes Dr. Michael Walther hätte ihn zu der Entscheidung geführt, sagte Lange. Walther, selbst Notarzt in Meiningen, hatte an die in diesen Wochen noch weiter zunehmende Belastung für Ärzte, Sanitäter und Bergwacht erinnert. Dann werde Sport plötzlich zur Nebensache, meinte Lange und zitierte den Namensgeber des Vereins, Johann Christoph Friedrich GutsMuths: Man treibe Sport um zu leben, aber lebe nicht, um nur Sport zu treiben.

Auch Gesamtleiter Marcus Clauder erinnerte an die gesellschaftliche Verantwortung, die über jeglichem Selbstverständnis stehen müsse. Die Absage mit einer Frist von acht Wochen vor dem Veranstaltungstermin nannte er „fair für alle Beteiligten“.

Clauder versprach eine unkomplizierte Abwicklung der Formalitäten. Alle Teilnehmer, die bereits gemeldet sind und die Startgebühren bezahlt haben, erhalten die Hälfte des Geldes zurück. Leihgebühren für Chips werden komplett erstattet Dies soll per Rücküberweisung möglichst bis Ende April erfolgen.

Clauder warb um Verständnis, dass man nur den halben Betrag zurückzahlen könne („Wir müssen auch den Rennsteiglauf durch diese Zeit bringen“) und bat um Spenden für die vielen ehrenamtlich helfenden Vereine: „Ihnen gehen mit der Absage nicht unerhebliche Mittel für ein ganzes Jahr verloren.“

Lange erinnerte daran, dass der Lauf in seiner langen wechselvollen Geschichte 47 Jahre lang viele Fährnisse überstanden hat. Die Missachtung durch die Sportführung der DDR. Die turbulenten Wendejahre, aus denen der Lauf gestärkt herauskam. Den Orkan Kyrill, der manchen Baum zerbrach, aber nicht den Enthusiasmus der Rennsteigläufer. Nun werden sie von einem unsichtbaren Virus gestoppt.

„Gesundheit ist das höchste Gut“, sagte der mehrmalige Rennsteiglaufsieger Marcel Bräutigam, „daher ist die Entscheidung nachvollziehbar und richtig.“ „Schade, die Form war top“, meinte Namensvetter Marcel Krieghoff, ebenfalls mehrfach Triumphator des Laufs. „aber wichtig ist, dass die, die krank sind, gesund werden und nächstes Jahr am Start stehen können.“

„Schade“, sagte auch Thüringens Läuferin des Jahres, Beate Ernst: „Schade für die Läufer, vor allem aber für die Organisatoren.“ Die Tambach-Dietharzerin ahnt, welch „immensen Einsatz das Team um Marcus Clauder“ in die Vorbereitung gesteckt hat: „Dafür sollten wir Läufer trotz allem dankbar sein.“ Nun helfe nur der Blick nach vorn. „Dafür sind wir nächstes Jahr um so fitter“, lacht sie: „Und dann rocken wir zusammen den Rennsteig.“ Ach ja: „Und hinterher das Festzelt.“