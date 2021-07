Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft am Schleizer Dreieck

Spektakuläre Zweikämpfe sind an diesem Wochenende auf dem Schleizer Dreieck nicht nur in der Klasse IDM Superbike 1000 zu erwarten – wie hier 2019.

Schleiz. Am kommenden Wochenende findet auf dem Schleizer Dreieck die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft statt. 14 Läufe sind geplant.

Mit den Läufen zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) steht an diesem Wochenende der absolute Saisonhöhepunkt auf dem Schleizer Dreieck an. Die Zuschauer erwartet ein recht umfangreiches Motorsportprogramm – insgesamt 14 Läufe – auf zwei und drei Rädern. Das Hauptaugenmerk der Fans dürfte sich dabei auf die Top-Klasse die IDM Superbike 1000 liegen. Nachdem der letzte Lauf am vergangenen Wochenende der Unwetterkatastrophe rund um den Nürburgring aus verständlichen Gründen zum Opfer fiel, findet die Meisterschaft in Schleiz ihre Fortsetzung.

Als Führender kommt Dominic Schmitter nach Ostthüringen. Das Punktepolster des Schweizers auf den zweitplatzierten Valentin Debise beträgt lediglich 14 Zähler. Knapp dahinter mit weiteren vier Punkten Rückstand rangiert Bastien Mackels (Belgien) auf Rang drei. Ein gewichtiges Wort um den Sieg und um die Meisterschaft möchte auch Ilya Mikalchik (Ukraine), der Doppelsieger des Jahres 2019, auf dem Schleizer Dreieck mitreden.

Nur wenige Tage vor dem Schleizer Rennen gab es eine überraschende Meldung: Markus Reiterberger kehrt für den Rest der Saison in die IDM zurück. Der Bayer machte 2017 mit zwei Siegen auf dem Dreieck auf sich aufmerksam.

Heimspiel für Julian Puffe

Natürlich möchte auch Lokalmatador Julian Puffe auf seiner Heimstrecke glänzen. Ob er im Kampf um die Spitze mitzumischen kann, bleibt abzuwarten. Ein Platz unter den ersten Sechs ist möglich.

Nicht minder spannend geht es in der Klasse IDM Supersport 600 zu. Mit Patrick Hobelsberger und Valentin Debise liegen gleich zwei Piloten mit 76 Zählern gemeinsam in der Meisterschaftswertung in Führung. Dem Franzosen steht als Doppelstarter ein hartes Wochenende bevor, zumal er auch in der IDM Superbike 1000 in aussichtsreicher Position liegt. In der Nachwuchsklasse IDM Superstock 300 kommt Lennox Lehmann mit einem respektablen Vorsprung von 31 Zählern auf den zweitplatzierten Martin Siebdraht ans Dreieck.

Ein besonderer Leckerbissen sind stets die Rennen der Sidecars. Allerdings werden in diesem Jahr die internationalen Spitzenpiloten fehlen, da in Assen zum gleichen Zeitpunkt ein Weltmeisterschaftslauf ausgefahren wird.

Das Wochenende am Schleizer Dreieck

Trainingsbeginn ist am Freitag 8.30 Uhr, am Samstag 8.15 Uhr.

Erstes Rennen Samstag, 15 Uhr (Twin Cup), ihm folgen weitere vier Rennen an diesem Tag.

Rennsonntag beginnt um 8 Uhr mit dem Warm Up.

Erster Lauf am Sonntag (9 Uhr) gehört erneut dem Twin Cup.

Die beiden Rennen der IDM Superbike 1000 sind um 11.20 Uhr und 15.20 Uhr vorgesehen.

Veranstalter verlangt keine Test- oder Impfnachweise.

Es besteht Abstandspflicht, ansonsten herrscht Maskenpflicht.

Ein Livestream wird auf dem Youtube-Kanal der IDM angeboten, eine Videowand wird am Buchhübel stehen.

Ticketpreise: Freitag kostenfrei, Samstag 20 Euro (15 Euro ermäßigt/Kinder frei), Sonntag 25 Euro (20 Euro erm.), Wochenendticket 35 Euro (25 Euro erm.)

Weitere Informationen online: www.schleizer-dreieck.de