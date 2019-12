Junge Rennrodler aus Friedrichroda erleben ihre internationale Feuertaufe

Nach den Nominierungsrennen für die Landesauswahl und der Landesmeisterschaft stand mit dem internationalen Rennsteigpokal für die 12- und 13-jährigen Nachwuchsrennrodler der dritte Höhepunkt der Saison an.

Waren die Rennrodler des Thüringer Schlitten- und Bobsportverbandes (TSBV) bei den vorangegangenen Wettkämpfen noch unter sich, trafen sie beim Rennsteigpokal auf internationale Konkurrenz aus Österreich, Lettland und Tschechien sowie auf Aktive der Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen. „Die Leistungen, die unsere Aktiven heute abrufen, sind gewissermaßen Gradmesser, was wir bei der DM in Winterberg als auch beim deutschen Jugendcup in Oberhof erreichen möchten“, sagte Landestrainer Maximilian Jung. Die Bilanz konnte sich sehr lassen. Insgesamt erkämpften die jungen Rodeleleven des TSBV neun Podestplätze.

Menzel geht mit viel Optimismus an den Start

Für alle Nachwuchspiloten vom BRC 05 Friedrichroda war es der erste internationale Wettbewerb. Nach seinem vierten Platz bei den Thüringer B-Jugend-Landesmeisterschaften ging Felix Menzel mit viel Optimismus an den Start. „Wir haben gut trainiert“, sagt Trainer Volker Messing. „Das gab uns Selbstvertrauen.“ Menzel als jüngerer Pilot der Altersklasse B-Jugend fuhr im ersten Lauf auf den siebten Rang und spürte, dass er mit seiner Leistung nicht so weit von den starken Sachsen vom WSC Oberwiesenthal entfernt ist. Auch im zweiten Lauf bestätigte er seine Leistung und sicherte sich damit im Feld mit 34 Teilnehmern Rang sieben.

Ihren Einstand im Klassement der B-Jugend gab Sarah Marie Pflaume (12). Die deutsche C-Jugendmeisterin wechselte vom RC Schmalkalden zum BRC Friedrichroda und war angesichts der starken Konkurrenz bemüht, schnell den Anschluss an die Spitze zu finden. Mit Rang elf dürfte der Oberhofer Sportgymnasiastin dies gelungen sein. Sarah Marie Pflaume stieg mit Hannah Puy vom RRC Zella-Mehlis auf den Doppelsitzer. Das Duo kam auf Rang fünf.