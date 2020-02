Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kaderturnier im Boxen: Annemarie souverän, Maribel „schön“

„Ihre Teilnahme an den Europameisterschaften ist ziemlich sicher“, zweifelt Annemarie Schierles Heimtrainer Lutz Grau keine Sekunde. Spätestens nach ihren beiden souveränen Erfolgen am vergangenen Wochenende beim 9. Internationalen Thüringer Kaderturnier in Bad Blankenburg jeweils gegen Anna-Lena Antons (Niedersachsen) dürfte die U-19-Boxerin in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm für die kontinentalen Meisterschaften gesetzt sein.

Offiziell ist das zwar noch nicht, die finalen Nominierungen stehen noch aus – ebenso wie der exakte Termin (wohl im April) und der genaue Austragungsort (wohl Tiflis). Doch haben sich Bundesjugendtrainer Andreas Schulze und Beatrice Bastian, Koordinatorin für internationale Vergleiche im Deutschen Boxsport-Verband, vor Ort ein klares Bild vom Leistungsstand vieler ihrer Nachwuchsboxer und -boxerinnen machen können. Auch das Verdienst von Lutz Grau in seiner Funktion als Organisator des Turniers. Ihm und seinen zahlreichen Mitstreitern war es gelungen, dem üppigen Feld von etwa 200 Teilnehmern bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Beinahe schon eine Kunst, bei 56 Gewichtsklassen-Gruppen stets den Überblick zu wahren, mehr jedoch noch, die zahlreichen Sportler, Funktionäre und Angehörigen aus sieben verschiedenen Nationen sowie etlichen Bundesländern Unterkünfte, Betreuung und Verpflegung zukommen zu lassen. So wird Lutz Grau im Nachgang nicht müde, den Helfern zu danken. Der Sportschule Bad Blankenburg mit ihrer Versorgung bis spät in die Abendstunden hinein, dem Sportamt Saalfeld, den mitarbeitenden Schulen, den Hallenwarten und vielen weiteren. „Diese Zusammenarbeit wünscht man sich überall. Sie ist notwendig, um so eine große Veranstaltung auf die Beine zu stellen.“ Die beeindruckende Bandbreite von Teilnehmerregionen (Niederlande bis Kasachstan, Dänemark bis Schweiz) und sportlicher Qualität zogen in ihren Bann. Bürgermeister von Saalfeld und Bad Blankenburg, Abgeordnete aus Landtag und -rat sowie Verantwortliche des Landessportbundes wurden Zeugen vom gutklassigen Boxsport, der allein wegen des Teilnehmerfeldes einige regionale Meisterschaften in den Schatten stellte. „Im Grunde ist Boxen eine Randsportart. Da kommt es schon vor, dass bei Nachwuchs-Landesmeisterschaften die Sieger in bestimmten Gewichtsklassen aufgrund fehlender Konkurrenz gar nicht ausgeboxt werden können“, erläutert Grau. Dieses Schicksal ereilte seine Talente des 1. SSV Saalfeld am Wochenende nicht. Und sie zahlten ihre gewonnene Freude über ihre starke Konkurrenz mit ebenso bemerkenswerten Leistungen zurück. Maribel Schierle etwa: Ihren Kampf gegen die Niederländerin Amy Holzke (Jahrgänge 2004/05, 52 kg) bewertete Trainer Grau als „fantastisch“. Später wurde das Duell zum schönsten im weiblichen Nachwuchs gekürt. „Maribel hatte immer eine Hand drin.“ Dass sie letztlich knapp verlor, war beinahe Nebensache. Stark präsentierten sich auch Juniorin Kimberly Magnus gegen Kaderboxerin Jessica Vollmann (bis 48/Bayern) und Kadett Tim Krieckhahn gegen Can Yurtseven (42/Niederlande) trotz Niederlagen. Für den selbstbewussten Tim geht es bereits heute weiter zum B-Kader-Lehrgang nach Kienbaum. Mit an Bord ist dann auch Eric Beyer, dem der Arzt aufgrund einer Erkrankung vor dem Kaderturnier ebenso Bettruhe verordnet hatte wie Erics Saalfelder Vereinskameraden Lucas Beck. Wahrscheinlich hätten beide dem Thüringer Team den lediglich einen fehlenden Punkt zum Sprung aufs Mannschaftstreppchen in Bad Blankenburg erbracht. Doch auch der vierte Rang hinter Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern konnte sich sehen lassen.