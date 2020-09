Jena. Der FC Carl Zeiss Jena fiebert dem DFB-Pokalspiel am Sonnabend gegen Werder Bremen entgegen und hofft auf das Wunder.

Kapitän Eckardt glaubt an die „kleine Chance“ des FC Carl Zeiss Jena

Ein bisschen aufgeregter als sonst ist René Eckardt schon. Schließlich ist so eine Begegnung wie am Sonnabend in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist Werder Bremen auch für den Kapitän des FC Carl Zeiss Jena kein Fußball-Alltag.