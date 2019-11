Kaum da, schon wieder weg: Anton Katic verlässt Goldbach

So überraschend wie er aufgetaucht war, so plötzlich ist er auch wieder weg: Anton Katic lief nur viermal für die Goldbacher Handball-Thüringenligamannschaft auf. Der 23-jährige Kroate meldete sich vorige Woche überraschend wieder ab und wird zum Ligarivalen HSG Werratal wechseln, wo sein Zwillingsbruder Ivo spielt. Bei den Werratalern war er im Probetraining eigentlich durchgefallen, doch mit seinen sieben Toren beim 26:11 gegen seinen neuen Club hatte er die HSG-Verantwortlichen wohl kürzlich doch noch zu Vertragsverhandlungen gebracht. „Wir müssen es akzeptieren, sind aber mächtig enttäuscht, zumal wir ihm den Weg hier nach Deutschland geebnet haben“, reagierte Goldbachs Mannschaftsleiter Andreas Wagner verwundert auf Katic’ spontanen Sinneswandel. Für die HSG wird er aber erst nach einer zweimonatigen Wechselsperre spielberechtigt sein.

Den Abgang des Rückraumspielers kompensierten die Goldbacher im Auswärtsspiel Altenburg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Die selbstbewussten Hornissen zückten sofort ihre Stachel und ebneten mit einem 7:1-Blitzstart (8.) den Weg für den souveränen 30:20 (19:8)-Erfolg. Nur viel Mühe ließe sich noch ein Haar in der Suppe finden - höchstens, dass Goldbach die zweite Hälfte verlor. Aber nach so einer Gala in den ersten 30 Minuten lässt sich das locker verkraften. Erfolgreichste Werfer der Gäste waren Marko Oluic (9) und Daniel Fekete (8).