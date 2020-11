Kein Kaltstart bei den Westthüringer Fußballern erwünscht

Still ruht der Fußball: Wie es im neuen Jahr weitergehen könnte, erfragte der KFA Westthüringen nun in einer Umfrage.

Bertram Schreiber, der Vorsitzende des Spielausschusses im KFA Westthüringen, zeigte sich zufrieden. „Insgesamt war die Teilnahme an der Umfrage sehr zufriedenstellend“, bilanzierte der Sieblebener. Am 13. November hatte er alle Vereine, die Mannschaften im Herren-, Ü 35- sowie Jugendbereich stellen, zu einer Online-Umfrage gebeten. Bei den Erwachsenen beteiligten sich 81 von 111 Vereinen, im Nachwuchs war die Quote mit 64 von 71 Clubs noch höher.