Kicken für Kids: „Fritz und Freunde“ gewinnen Benefizturnier

Erfurt.

Es war ein Wiedersehen ehemaliger Fußball-Größen - auf und neben dem Spielfeld. Es wurde in Erinnerungen geschwelgt und das eine oder andere Kabinettstückchen gezeigt. Auch wenn die aktuelle Entwicklung des FC Rot-Weiß viele Fragen aufgeworfen und die Stimmung getrübt hatte: Die Premiere des 1. Erfurter Oldieturniers am Freitagabend in der ausverkauften Sporthalle des Pierre de Coubertin-Sportgymnasiums darf als voller Erfolg gewertet werden.

„Hat echt Spaß gemacht, auch wenn ich gemerkt habe, dass ich 13 Jahre lang nicht mehr gegen den Ball getreten habe“, sagte Nico Scheller (48), früherer Erfurter Zweit- und Drittliga-Profi. Der mittlerweile im hessischen Bad Vilbel wohnende Investment-Banker hatte allen Grund zu Freude. Er zählte zum Team von Ex-Nationalspieler Clemens Fritz, das sich ohne Gegentreffer den Turniersieg holte.

Im Finale der dreieinhalbstündigen Veranstaltung, die von Lars Sänger und Tom Bertram locker schwungvoll moderiert wurde, bezwang die illustre Auswahl um Marco Engelhardt, Sebastian Hartung und Rene Twardzik die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß mit 2:0. Für die RWE-Oldies, die das Turnier glänzend organisiert hatten, liefen unter anderem Frank Kräuter, Andre Tews, Ronny Hebestreit und Jens Möckel auf.

Standesgemäß hatte der nach wie vor dynamische Fritz das erste Tor beigesteuert. Insgesamt erzielte der 39-Jährige vier Turniertreffer. Den Pokal des Torschützenkönigs sicherte sich indes sein Teamkollege Erwin Bradasch mit fünf Treffern. „Wir wollten schon gewinnen. Aber viel wichtiger ist, dass wir benachteiligten Kindern damit ein Stück weit helfen können“, sagte Fritz und freute sich über die große Zuschauerresonanz. Schon im Vorfeld war die Halle restlos ausverkauft.

Aus den Händen von Jürgen Heun und Martin Busse bekam der heutige Scouting-Chef von Bundesligist Werder Bremen für seine Stiftung einen Scheck in Höhe von 3500 Euro überreicht. Die Summe soll der „ISA Kompass“ GmbH in Erfurt-Marbach zur Verfügung gestellt werden. Der freie Träger der Jugendhilfe schafft unter anderem Lebensräume und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, die Gewalt in ihren Familien erlebt haben.

Das Neunmeterschießen um Platz drei entschieden die All-Stars um Jürgen Raab, Damian Halata, Detlef Irrgang und Steffen Heidrich mit 2:0 gegen die SG An der Lache/Concordia Erfurt für sich, die jedoch auf die lautstärkste Fan-Unterstützung bauen konnten. Kräftigen Applaus von allen Besuchern gab es, als Clemens Fritz überraschend ankündigte, das Turnier zu einer Tradition werden zu lassen: „Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen - dann vielleicht sogar in einer größeren Halle.“

Schließlich kann der Erlös für Kinder in Not gar nicht hoch genug sein.

Ergebnisse, Gruppe A:

Rot-Weiß-Traditionself - Sportfreunde Marbach 2:0

All-Stars-Team - Borntal Erfurt 3:2

Borntal Erfurt - Rot-Weiß-Traditionself 0:1

Sportfreunde Marbach - All-Stars-Team 1:3

All-Stars-Team - Rot-Weiß-Traditionself 1:3

Borntal Erfurt - Sportfreunde Marbach 0:1

Gruppe B:

Fritz & Friends - Grün-Weiß Erfurt 2:0

Empor Walschleben - Lache Erfurt 1:4

Lache Erfurt - Fritz & Friends 0:3

Grün-Weiß Erfurt - Empor Walschleben 1:3

Empor Walschleben - Fritz & Friends 0:5

Lache Erfurt - Grün-Weiß Erfurt 3:0

Halbfinale:

Rot-Weiß-Traditionself - Lache Erfurt 2:1

Fritz & Friends - All-Stars-Team 5:0

9-Meter-Schießen um Platz 3:

Lache Erfurt - All-Stars-Team 0:2

Finale:

Rot-Weiß-Traditionself - Fritz & Friends 0:2

Schiedsrichter:

Günter Habermann, Gerhard Demme