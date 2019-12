„Killerbienen“ stechen diesmal nicht

Es war ein hochklassiges Finale, das sich das Jenaer Team „To gay to play today“ und die Geraer Kombination „Ballerdasnei“ lieferten. Am Ende behielten die Saalestädter mit 25:21 und 25:22 beim 28. Gera-mix die Oberhand und nahmen aus den Händen der Geraer Filialdirektorin Stefanie Bärthel den Siegerpokal der Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt entgegen.

„To gay to play today“ gewannen nach dem Hattrick zwischen 2014 und 2016 bereits zum vierten Mal. „Wir waren alle ziemlich gut drauf“, freute sich Anton Rogow, der gemeinsam mit Teamkapitän Falko Ahnert beim 1. VSV Jena 90 in der 3. Liga spielt und mit ihm bei allen Erfolgen dabei war. Zur Mannschaft gehörten außerdem Evgeni Leis, Vanessa Vestner, Carolin Pflug, Michele Stadelmaier (alle 1. VSV Jena 90), Mitch Uhlig (St. Egidien) und Björn Bräuner (SV Tröbnitz 1923). Im ersten Finalsatz hatten „To gay to play today“ ihre Probleme und lagen mit bis zu sieben Zählern im Rückstand. Doch als der zunächst auf der Bank sitzende Falko Ahnert eingewechselt wurde, wendete sich das Blatt. „Mit Mitch Uhlig wäre es zu eng geworden. Deshalb mussten wir von draußen reagieren“, frotzelte Falko Ahnert nach Turnierende gegen seinen Teamkollegen. Punkt und Punkt holten „To gay to play today“ auf, gingen beim 20:19 erstmals in Führung und setzten sich am Ende noch klar durch.

Auch im zweiten Durchgang sahen die Gera-mix-Teilnehmer, die die Kulisse auf der Tribüne bildeten, bis zum 15:15 ein ausgeglichenes Duell. Den längeren Atem hatten aber wieder die Jenaer. Zwei Aufschlagserien von Falko Ahnert und Vanessa Vestner ließen „To gay to play today“ auf 23:18 davonziehen, so dass kurz darauf der Turniersieg in Sack und Tüten war.

„Für mich ist es sogar schon der fünfte Erfolg beim Gera-mix. 2012 habe ich schon mit der Gruppe X gewonnen“, so Falko Ahnert, der sich am Sonntagnachmittag damit über ein überaus erfolgreiches Jenaer Volleyball-Wochenende freuen durfte.

Immerhin hatten am Sonnabend erst die Herren des 1. VSV Jena 90 in der 3. Liga daheim gegen Eibelstadt mit 3:0 gewonnen. Wenige Stunden später setzten sich die Regionalliga-Damen mit dem gleichen Ergebnis gegen Markkleeberg durch. Der Gera-mix-Erfolg am Sonntag war dann die Krönung. Noch mehr als im Endspiel waren „To gay to play today“ im Zwischenrundenspiel gegen Vorjahressieger „Killerbienen“ gefordert. Die Potsdamer bezwang man knapp mit 2:0.

Bei Finalgegner „Ballerdasnei“ gab es nach dem verlorenen Endspiel lange Gesichter, doch konnten die mit Hannes Kärner, Philipp Hornig, Tina Kröber (alle Geraer VC), Lena Kröber, Tom Siebert (LE Volleys) und Anne Hermann (Markkleeberg) angetretenen Geraer mit ihrer Leistung durchaus zufrieden sein. In der Vorrunde hatte man beim 1:1 gegen die Killerbienen im Turnierverlauf den einzigen Punkt bis dahin abgegeben. „Nach der deutlichen Führung den ersten Satz abzugeben, das war schon ärgerlich. Wir wussten, dass es schwer wird. Es hätte alles passen müssen, um hier zu gewinnen. Wir haben gut gekämpft. Aber die Jenaer spielen nicht umsonst 3. Liga“, so Hannes Kärner.

Turnierdritter wurden die „Killerbienen“ aus Potsdam. „Wir bleiben dem Turnier treu, müssen hoffentlich nicht wieder neun Jahre bis zum nächsten Sieg warten. Platz drei kann sich auch sehen lassen“, meinte Teamchef Torsten Voigt, der allerdings wieder anregte, eine gemeinsame Volleyballerfete am Sonnabendabend einzuführen, um das Gemeinschaftsgefühl der Gera-mix-Familie zu stärken. Vierter wurden „Gernhart Reinholzen“, bei denen Ex-Nationalspielerin Sylvia Roll mitwirkte. Die gebürtige Schwerinerin, die im dritten Jahr die GVC-Herren in der Thüringenliga betreut, war universell einsetzbar, überzeugte sowohl als Angreiferin als auch im Zuspiel. „Ich war vor zwei Jahren zuletzt beim Beachvolleyball aktiv. Dafür hat es ganz gut funktioniert. Die operierte Schulter hat gehalten. Schade aber, dass nur 22 Teams am Start waren“, schätzte Sylvia Roll ein.

Ein positives Fazit zog Gesamtleiter Thomas Hölzel. „Alles hat gut geklappt. Das Niveau war hoch, die Spiele oft sehr ausgeglichen“, analysierte er. Nach zwei kurzfristigen Absagen und einem verletzungsbedingten Rückzug hatte die Turnierleitung ständig mit Umstellungen des Turnierplans zu tun. Dennoch wurde das 103. und somit letzte Turnierspiel pünktlich auf die Minute angepfiffen.