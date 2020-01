Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klarer Sieg im Spitzenspiel für Glückauf

Bereits Mitte der Rückrunde kam es zum möglicherweise vorentscheidenden Kampf um den Staffelsieg in der 1. Landesklasse zwischen den Frauen-Teams von Glückauf Sondershausen und dem Nordhäuser SV. Die Sondershäuserinnen galten, auch weil sie das Hinspiel gewannen, als Favorit. Und diese Rolle füllten sie beim 1613:1464 auch deutlich aus und bestätigten damit ihre Vormachtstellung in der Staffel.

Beide Spielabschnitte sahen die Gastgeberinnen mit 76 und 73 Holz Unterschied vorn. Monika Schulze setzte mit ihren 405 Zählern das erste Achtungszeichen und lag damit 63 Holz vor Birgit Galanska. Anja Heinevetters 377 Punkte wichen weit von den sonst gewohnten 400er-Ergebnissen ab, die Abräumer passten einfach nicht zu den Vollen. Sie blieb gegen Heike Fiedler mit 13 Holz Siegerin (377:364).

Im Duell zwischen Elke Rasch und Tina Romhardt standen sich die jeweils Besten gegenüber. Rasch kam beim Tagesbestwert von 433 Holz mit 294 auf die meisten Vollen. Romhardt überschob mit 401 Holz erstmals in Sondershausen die magische Grenze und verbuchte mit 147 die meisten Abräumer. Sigrun Harnisch fehlte ein Wurf zur 400 (398 Holz), Regina Hahn glich sich mit ihrem Resultat ihren Mannschaftskameradinnen vom Start an und kam nur auf 357 Punkte. Für die Glückauf-Damen steht bereits am Wochenende in Ollendorf das nächste Spitzenspiel an.