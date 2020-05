Beim Frauensporttag in Heiligenstadt, wie hier im vergangenen Jahr, sind die Kurse immer schnell voll belegt.

Knapp ein Viertel der Eichsfelder sind Mitglied im Sportverein

Knapp 365.400 Thüringer sind gegenwärtig Mitglied in einem Sportverein. Das entspricht einer Quote von 17,1 Prozent. Im Eichsfeld liegt diese sogar noch wesentlich höher. 23,1 Prozent bedeuten thüringenweit den zweiten Platz. Im KSB Unstrut-Hainich liegt die Quote bei 15.500 Mitgliedern und 15,1 Prozent.

Gut 23.000 Mitglieder sind im Eichsfeld derzeit in fast 200 Vereinen registriert. „Wir sind traditionell gut aufgestellt“, erklärt Olaf Eberhardt, der Vorsitzende des Kreissportbundes (KSB) Eichsfeld: „Die Strukturen im Eichsfeld sind sehr heimatverbunden. Das spiegelt sich auch in den Vereinen wieder. Der Sport gehört zum alltäglichen Leben und dient als Ausgleich für vieles andere.“

„Bei uns gibt es quasi in jedem Dorf einen Sportplatz“

Der Kreissportbund bemüht sich laut Eberhardt darum, für die Vereine Bedingungen zu schaffen, die „Nachhaltigkeit haben“. Dazu gehört auch eine gute Infrastruktur. Und in dieser Hinsicht sei man sehr gut aufgestellt. „Bei uns gibt es quasi in jedem Dorf einen Sportplatz“, sagt KSB-Geschäftsführer Mario Lamczyk.

Trotz des demographischen Wandels bleiben die Mitgliederzahlen in den Sportvereinen auf Thüringer Topniveau. Lamczyk lobt die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Politik.

Dass der KSB gerade den kleineren Vereinen finanzielle Unterstützung zukommen lassen könne, sei ebenfalls wichtig. „Auch in diesem Bereich haben wir in den letzten Jahren ganz gut zugelegt“, unterstreicht Eberhardt.

Eine weitere wichtige Säule sind die Übungsleiter. Qualifizierte Trainer sind enorm wichtig, um Interessierte in die Vereine zu locken, aber auch, um diese zu binden, sagt Eberhardt: „Natürlich gibt es auch Übungsleiter, die nicht lizenziert sind. Aber wichtig ist erstmal, dass überhaupt jemand da ist.“

Die meisten Mitglieder im Eichsfeld hat der SC Heiligenstadt

Fußball ist im Eichsfeld traditionell die Nummer eins, aber auch der Seniorensport spiele eine immer wichtigere Rolle. Auch die Zahlen beim Nachwuchs seien positiv. „Er wird zeitnah an den Sport herangeführt“, erläutert Eberhardt.

Die meisten Mitglieder im Eichsfeld hat der SC Heiligenstadt (1639), es folgen das Fitness- und Gesundheitszentrum in Dingelstädt (1174) sowie der SV Einheit Worbis (1099). Das ist umso beachtlicher angesichts der Tatsache, dass in ganz Thüringen überhaupt nur 23 Vereine mehr als 1000 Mitglieder besitzen. „Für eine ländliche Region wie unsere ist das enorm“, lobt Lamczyk.

Kein Wunder, dass der Vorsitzende Eberhardt eine mehr als positive Bilanz zieht: „Wenn ich diese Sportfamilie im Eichsfeld sehe, macht mich das stolz.“