Kolumne: Der digitale Freitagsdrache

Jakob Maschke über neue Wege der Berichterstattung – zwischen zerkratzten Scheiben, brüllenden Busfahrern und schnellerer Information.

Freitagabend, gegen dreiviertel acht: Zeit, sich auf den Weg zu machen. Es sind ja nur gut fünf Minuten Fußweg zur altehrwürdigen Kartoffelhalle, der Heimstätte der Black Dragons, die in der Eishockey-Oberliga jeden Freitag um 20 Uhr spielen, auswärts oder eben zuhause, im Schummerlicht ihrer sanierungsbedürftigen Eishalle.

Die Trommelgeräusche, die schon aus einiger Entfernung zu vernehmen sind, sorgen für die richtige Einstimmung. Auf geht’s Drachen, kämpfen und siegen, schwirrt es durch den Kopf – so ganz objektiv kann natürlich auch ein Zeitungsreporter nicht sein.

Die Arbeit mit dem Laptop vor Ort ist ein bisschen unkomfortabel. Ein zu flacher Tisch hinter zerkratztem Plexiglas, das Arbeitsgerät wird mit der Umhängetasche erhöht – der Nacken dankt’s. Neben mir Ronny, der fast alle Zahlen rund um die schwarzen Drachen kennt, daheim den Liveticker füllt und auswärts ihr Busfahrer ist. Aber eben auch Fan durch und durch, weshalb man manchmal neben ihm Angst bekommt, wenn der Schiedsrichter seiner Meinung nach gegen die Drachen pfeift und er wild gegen die Scheibe hämmert.

Die Augen wandern zwischen Eisfläche und Laptop hin und her, die Finger schreiben live mit. Mit der Schlusssirene muss der Bericht fertig sein. Da verpasst man in dieser rasanten Sportart schon mal ein Tor und muss Ronny oder einen anderen Beobachter hinter der Bande fragen, was genau passiert ist.

Auch wenn es der schwarze Drache künftig spätabends nicht mehr in die gedruckte Zeitung schafft, fliegt er digital weiter. Der Vorteil: Sie werden noch am selben Abend und nicht erst am nächsten Morgen informiert. Im E-Paper, auf unserer Homepage und im Facebook-Sportkanal „Sportliches Thüringen“ werden kurz nach Spielschluss Spielberichte, auf Letzterem mitunter auch schon während einer Partie kurze Live-Videos zu finden sein.

Neue Wege mit alten Bekannten – Hauptsache, wir sind für Sie, liebe Leser, live dabei.