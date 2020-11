Krieghoffs kleines Lauf-Abc (Teil 7): „Die Einheit muss zum Alltag werden“

Eines gilt im Laufsport sowohl für Einsteiger als auch für bereits Fortgeschrittene sowie ambitionierte Wettkampfathleten: Konstanz und Durchhaltevermögen sind, egal auf welchem Level, elementar. „Ausdauer kommt von Ausdauer“, erklärt Top-Sportler Marcel Krieghoff. Heißt: Nur regelmäßiges Training sorgt für Fortschritte, Erfolge und damit auch zu Zufriedenheit. „Man muss es schaffen, dass die Einheit zum Alltag wird“, beschreibt Krieghoff den Idealzustand.

Das ist beim 36-Jährigen schon lange der Fall. Doch wie sollten Einsteiger ihr Programm am sinnvollsten aufbauen? „Absolute Anfänger empfehle ich, dreimal wöchentlich zu trainieren. Dann stimmt das Verhältnis von Belastung und Regeneration“, sagt Krieghoff.

Wechsel zwischen Gehen und Joggen

Es habe sich bewährt, anfangs zwischen Laufen und Gehen abzuwechseln. Jeweils zwei Minuten in langsamen Tempo joggen und zwei Minuten gehen, und das fünfmal in Folge. „Nach einigen Wochen kann man dann steigern, das Laufen verlängern, das Gehen immer weiter verkürzen“, rät der Experte.

Hilfreich sei es, sich ein konkretes Ziel vorzunehmen, auf das man hinarbeiten könne, etwas 30 Minuten am Stück durchzulaufen. „Grundsätzlich hilft es sehr, in Gesellschaft, beispielsweise mit einem Laufpartner zu trainieren. Das steigert die Motivation und hilft dabei, am Ball zu bleiben“, unterstreicht der Ausdauerathlet aus Bad Langensalza.

„Schnell wird man nur, indem man schnell läuft“

Fortgeschrittene sollten vier Wocheneinheiten in ihren Alltag einbauen. Darunter kann zur Abwechslung auch eine Radfahr- oder Spinningeinheit sein. Intervalltraining sei noch nicht unbedingt nötig, sagt Krieghoff: „Man sollte sich erst mal stabilieren. Kann man 45 oder 60 Minuten sicher durchlaufen, dann sind Intervalle aber natürlich auch möglich.“

Für ambitionierte Wettkampfathleten sollten es mindestens sechs Wocheneinheiten sein. Wichtig dabei: Vielfältige Trainingsformen wie ein langer, eher ruhigerer Lauf, Intervalle, ein Tempolauf, aber auch koordinative Einheiten. „Schnell wird man nur, indem man auch schnell läuft“, betont Krieghoff.

In unserer Serie gibt Marcel Krieghoff Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene