Krieghoffs Lauf-Abc: „Die Basis muss man vorher legen“

Die harten Wochen der Vorbereitung hat man gewissenhaft hinter sich gebracht, jede Menge Schweiß vergossen und Entbehrungen auf sich genommen, nur um auf den Punkt topfit zu sein: Doch wie bereitet man sich als Neuling, aber auch als ambitionierter Athlet auf einen Wettkampf optimal vor und was gilt es am Tag des Rennens selber zu beachten? Im abschließenden Teil unserer Serie gibt Top-Sportler Marcel Krieghoff Hilfestellungen.

Den Königsweg könne es nicht geben, erklärt Krieghoff, denn jeder habe seine individuelle Art und Weise, sich vorzubereiten. „Grundsätzlich würde ich in der Woche vor dem Wettkampf das System etwas herunterfahren, es etwas entspannter angehen und ordentlich Energie tanken“, empfiehlt er.

Basis muss vorher gelegt werden

Steht beispielsweise samstags ein Wettkampf an, dann rät Krieghoff Einsteigern vorher zu nicht mehr als zwei lockeren Einheiten: „Zum Beispiel montags und donnerstags. Möglich sind dann kleinere Steigerungsläufe, um dem Körper einen Antrieb zu geben.“

Ein Fehler, den zahlreiche Läufer begehen, sei es zu versuchen, das Pensum bis zuletzt hochzuhalten, weil man denkt, sich in den letzten Tagen noch steigern zu können. „Die Basis muss man aber vorher legen“, warnt Krieghoff vor zu großem Aktionismus: „Was man vorher nicht gemacht hat, das holt man in der letzten Woche auch nicht mehr rein.“

Am Renntag selber empfiehlt Krieghoff, möglichst frühzeitig anzureisen, um Stress und Hektik zu vermeiden. „Eineinhalb Stunden vorher sollte man schon da sein, um in Ruhe seine Startnummer abholen zu können und auch den Chip für die Zeitmessung nicht zu vergessen.“

Speicher vorher auffüllen

Ganz wichtig: Sollte dieser nicht schon automatisch in der Startnummer mit integriert sein, muss der Chip am Schuh befestigt sein und nicht an anderer Stelle wie in der Brusttasche verstaut werden: „Sonst kann die Zeit nicht genommen werden.“

Ob und wie viel man vorher frühstückt, hängt auch von der Distanz ab, die man zurücklegen möchte. „Ist es ein Marathon, sollte man beispielsweise schon etwas Müsli essen“, empfiehlt der Berglauf-Nationalkaderathlet. Wichtig sei, am Tag vorher viele Kohlenhydrate zu essen, zum Beispiel in Form von Nudeln, „um die Speicher aufzufüllen.“

Da es bei jedem Volkslauf unterwegs genügend Verpflegungsstationen gebe, müsse man nicht unnötigen Ballast in Form von eigener Verpflegung mitnehmen. Fünf oder zehn Kilometer könne man auch ohne Essen und Trinken ohne Schwierigkeiten meistern: „Für diese Zeit kommt der Körper problemlos auch ohne Wasser oder etwas zu Essen aus.“

In unserer Serie gibt Marcel Krieghoff Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ein Video finden Sie unter www.thueringer-allgemeine.de/sport