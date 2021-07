Kugelstoßer Andy Dittmar schafft Wunschmarke: „Die 18 Meter waren mein erklärtes Ziel“

Zella-Mehlis. Dem Sportler von BiG Gotha gelingen beim Meeting in Zella-Mehlis gleich drei Versuche über die magische Marke.

Die gute Laune bei Andy Dittmar war nicht unbegründet. Endlich, nach vielen Anläufen, durchbrach der Gothaer Kugelstoßer von BiG beim Arena-Meeting des TSV Zella-Mehlis die von ihm ins Auge gefasste 18-Meter-Marke. Gleich dreimal flog die Kugel über diese Weite, Versuch drei bedeuteten an diesem Tag mit 18,09 m Bestleistung und Sieg für Dittmar.

„Eine schöne, konstante Serie. Die 18 war mein erklärtes Ziel, jetzt darf ich mir mal auf die Schulter klopfen. Nach den Sternen greife ich aber nicht“, sagt Dittmar nach dem Durchbrechen der für ihn so wichtigen Weite. Sieben Monate Pause hatten beim mehrfachen deutschen Seniorenmeister ihre Spuren hinterlassen. „Mit solchen Voraussetzungen stößt man nicht einfach so große Weiten. Man muss sich wieder ran tasten“, so Dittmar, der in den letzten Wochen an vielen kleinen Feinheiten arbeitete.

Am Samstag steht nun erstmal ein zweiwöchiger Ostseeurlaub an. „Mitte August will ich aber wieder was machen“, sagt Dittmar, der bereits auf die deutschen Seniorenmeisterschaften, die am 12. September stattfinden, vorausblickt.