Kunstrasenplatz in Eisenach: Kein Fußball bei Schnee und Eis

Lang hat’s gedauert: Während in Waltershausen und Gotha schon kurz nach der Jahrtausendwende die ersten Kunstrasenplätze in der Region entstanden, wurden Eisenachs Fußballvereine vertröstet. Nun geht ihr Wunsch in Erfüllung. Nach langer Planung und umso schnellerer Bauzeit wird kommenden Dienstag im Sportpark Katzenaue der Kunstrasenplatz seiner Bestimmung übergeben.

Die feierlichen Eröffnung wird ab 16 Uhr Oberbürgermeisterin Katja Wolf vornehmen. Anschließend tragen Jugendmannschaften drei Blitzturniere aus. Zunächst spielen ab 16.30 Uhr die E- und D-Junioren parallel auf dem Kleinfeld, ehe ab 17.30 Uhr auf Großfeld das Turnier der C-Junioren beginnt. Die Spielzeit beträgt je einmal 20 Minuten. Wo bis zum Sommer der Hartplatz war, der lange auch für Punktspiele genutzt wurde, entstand in weniger als fünf Monaten ein moderner und umzäunter 60 mal 90 Meter großer Platz mit Flutlicht. Das Besondere an der Anlage ist, dass ein Gemisch aus Quarzsand und Kork als ökologische Alternative zum bisher üblichen umweltschädlichen Gummigranulat verwendet wird. Kork gilt als geruchsneutral und hautfreundlich. Anfang des Jahres hatte die Stadt die Ausschreibung wegen der aufkommenden Debatte um Mikroplastik geändert. Zweifelsohne werden sich gerade in den nasskalten Monaten von Oktober bis April die Trainingsbedingungen für die Fußballer deutlich verbessern. Einen Nachteil hat das synthetische Geläuf jedoch gegenüber einem Hartplatz. Bei Eis- und Schneebildung bleibt der Kunstrasen gesperrt. Auch die Entfernung der Schneedecke ist untersagt, heißt es in den Nutzungsrichtlinien. Denn beim Schneeschippen würde das Korkgranulat mit vom Platz geschoben. Glücklicherweise sind für kommenden Dienstag Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad angekündigt. Das sollte den ersten Spielen kein Schneeflöckchen im Wege stehen.