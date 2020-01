Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lara Savu avanciert bei Hallenlandesmeisterschaft zur Gold-Marie

Nach längerem Trainingsausfall meldete sich Laura Kaufmann (LG Ohra Energie/SV Einheit Eisenach) bei der Leichtathletik-Hallenlandesmeisterschaft zurück. Noch lief für die 20-Jährige, die erstmals bei den Erwachsenen startete, nicht alles nach Wunsch und als zweimalige Vize (60 m – 7,98 s; 200 m – 25,05 s) verfehlte sie (noch) die Normen für die Hallen-DM in Leipzig.

„Mein Weisheitszahn machte mir viel gesundheitliche Probleme. Doch jetzt geht es schon wieder bergauf“, so Kaufmann, die sich in dieser Saison auch noch auf ihr Abitur konzentrieren muss. Ein Glanzpunkt aus LG-Sicht im Erwachsensen-Bereich war die Goldmedaille über 60 m Hürden durch Sebastian Lehmann in 8,50 s. Zu Silber lief Lara Gebel (20) über 1500 m in 5:07,89 min.

Im Jugendbereich der LG sieht Trainer Peter Grüneberg „wie im Vorjahr die Achillesferse“. Heidi Preßler (18/wJA) verbuchte hier die einzige Goldmedaille im Hochsprung mit 1,55 m. Silber gab es für Hannah Blochberger (16) in der wJB über 800 m in 2:30,78 min sowie mit Nathalie Möller, Ana Lorenz und Friederike Schliewe in der 4x200-Meter-Staffel.

Bedauerlich, dass die Altersklasse 14, zur U 16 zählend, nicht bei den Mitteldeutschen U-16-Hallenmeisterschaften starten darf. Denn in 8,10 Sekunden hatte die frischgebackene 60-Meter-Sprintmeisterin der W 14, Hanna Räpple (Gothaer LAC), die Norm (8,40 s) geknackt. Und selbst Emily Köhler (Eisenacher LV) wäre das bereits als Vorlaufsiegerin in 8,40 s gelungen. Im Finale reichten dann ihre 8,65 s nur zum achten Platz. Dafür trumpfte Köhler dann im Hochsprung auf und erkämpfte mit 1,45 m Silber, zu der noch Bronze im Weitsprung (5,05 m) hinzukam. Und auch Hanna Räpple schmückte sich noch einmal mit Silber, als sie im 60-Meter-Hürdensprint in 9,32 s als Vize über die Ziellinie lief. Große Teilnehmerfelder gab es in der M 12.

Für Anton Weber (LG/Gotha) sowie für Zeno-Rafael Musso (Eisenacher LV) eine motivierende Herausforderung. Im Hochsprung verpasste Musso mit 1,40 m als Vize nur knapp den Titel und Weber sicherte sich über 800 m in 2:32,17 min sowie im 60-Meter-Hürdensprint in 10,94 s zwei Bronzeplätze. Doch beim Kugelstoß ließ sich Musso mit 7,90 m nicht Gold wegschnappen. Louis Schneider erkämpfte sich im Kugelstoßen mit 6,93 m ebenso Silber wie Philipp Silabetzschky (M 13) im Hochsprung mit 1,45 m.

Grund zur Freude hatte Trainer Peter Grüneberg vom SV Einheit Eisenach über seine Schützlinge Lara Marie Savu und Lily Tischer. Im 60-Meter-Sprint erkämpften Savu in 8,34 s und Tischer in 8,58 s einen Doppelerfolg für den Verein. Doch damit gab sich „Gold-Marie“ Savu, die in der Vorwoche schon im Mehrkampf gewann, noch nicht zufrieden und erkämpfte im 60-Meter-Hürdensprint in 10,20 s sowie im Weitsprung mit 4,62 Meter zwei weitere Titel. Überhaupt zählten Savu als auch Tischer zu den fleißigsten Medaillensammlern, die auch mit der 4x100-Meter-Staffel (2.) auf dem Podest standen. Den Titelreigen für Einheit Eisenach komplettierte Maria Matewosjan mit ihrem Sieg im Hürdensprint (60 m) der W 13. Seine unglaubliche Titelserie baute Kugelstoßer Andy Dittmar (BiG Gotha) aus. Der 45-Jährige gewann bei den Männern mit 17,86 Meter seinen 53. Landesmeistertitel (Halle und Freiluft). Dadurch war der Weg bei den Senioren M 45 frei für Alexander Griko (M 45/8,45 m), während Heiko Wendorf (beide Eisenacher LV) in der M 50 mit der Sechs-Kilo-Kugel und 11,47 m siegte. Der mittlerweile für den Erfurter LAC startende Roman Freitag freute sich über seinen U-20-Titel über 800 m in 2:00,92 Minuten, auch wenn der Etterwindener knapp die Norm für die U-20-Hallenmeisterschaft verfehlte. Die hat er aber auf der 3000-Meter-Strecke schon in der Tasche. Beinahe wäre auch noch die Norm über 1500 m dazugekommen. In 4:10,46 min verfehlte Freitag als Vizemeister diese um gerade 26 Hundertstel.

Nach Abschluss der Meisterschaften nimmt die LG im Vereinsranking mit 30 Medaillen (9/12/9) hinter dem LAC Erfurt (41/24/20) und dem LC Jena (32/10/20) Rang drei ein.