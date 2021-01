Rennsteiglauf von Mai auf Oktober verschoben - Starts an zwei Tagen

Der Rennsteiglauf 2021 ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie um fünf Monate verschoben worden. Wie der Veranstalter am Sonntag mitteilte, findet der Lauf statt am 8. Mai am 2. und 3. Oktober statt. "Nach aktuellem Ermessen ist eine Durchführbarkeit selbst unter Reduzierung der Starterfelder und Entzerrung dieser im Mai 2021 unrealistisch", hieß es in der Mitteilung. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Da Hygienemaßnahmen wie entzerrte Starts, zusätzliche Startblöcke und zusätzliche Verpflegungsstellen auch im Oktober notwendig sein werden, wird die Veranstaltung auf zwei Tage aufgeteilt. Am 2. Oktober finden der Supermarathon, der Marathon sowie zwei Wanderungen statt. Einen Tag später sollen die Läufer auf die Halbmarathonstrecke gelassen werden. Bereits für den 8. Mai gemeldete Teilnehmer erhalten ihr Geld zurück, sollten sie den Termin im Oktober nicht wahrnehmen können.

