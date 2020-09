Louis Gentzik fährt nach Tagessieg mit Führungstrikot nach Fulda

Hart umkämpft die Siege in der U11 zwischen Enno Rank vom RV Sturmvogel München, Leon Suleck vom SV Aufbau Altenburg und Leonie Wolter vom SSV Gera 1990

Während die Thüringer Radsport-Nachwuchsspitze auf dem Weg zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft nach Genthin war, wurde beim 4. Lauf zum Nachwuchs-Cup 2020 auf der Geraer Radrennbahn um Siege und Platzierungen gekämpft. Obwohl die Spitze in den Altersklassen U15 und U17 nicht am Start war, boten die Rennen viel Spannung. Erstmals am Start waren auch die Anfänger und die U9.