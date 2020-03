„Man kann viel von zuhause aus machen“

Längst gibt es viele nötige Beschränkungen, um das Corona-Virus in den Griff zu bekommen und eine große Katastrophe abzuwenden. Wir haben mit dem Triathleten und ehemaligen Ringer Stephan Knopf aus Artern gesprochen, welche Möglichkeiten er aktuell sieht, sich fit zu halten.

Die Fitnessstudios sind geschlossen, Vereine haben ihren Betrieb eingestellt, was können Menschen tun, die sich jetzt trotzdem fit halten wollen?

In der aktuellen Situation ist es sehr wichtig aktiv zu bleiben. Zum einen ist Sport ein Dauerbrenner für ein stabiles Immunsystem und zum anderen kann man so sehr nützlich die freie Zeit nutzen. Auch wer keine professionellen Geräte wie Hantelbanken, Laufbänder oder Indoortrainer zuhause hat, kann Sport treiben. Es ist erlaubt allein draußen Sport zu machen und da bieten sich einige Möglichkeiten an.

Welche wären das?

Als erstes würde ich Laufen beziehungsweise Joggen bevorzugen. Das kann jeder ohne teure Sportausrüstung machen und bereits wenige Kilometer sind sehr effektiv. Unsere Region verfügt über ein wunderbares Radwegenetz, wo man einige Kilometer abspulen kann. Wer lieber im Gelände laufen möchte, hat mit dem Harz oder dem Kyffhäusergebirge quasi das Paradies direkt vor der Nase.

Was gibt’s da zu beachten?

Wir müssen die Natur respektieren. Das sollte aber jedem klar sein. Ansonsten kann man mit dem Tempo variieren und auch mal einen Berg- oder Treppensprint ins Training einbauen.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch?

Radfahren ist bei vielen auch sehr beliebt. Das macht Spaß und man kann außerdem die Natur genießen. Aber auch hier gilt, an die Regeln halten und unbedingt mit Helm fahren. Auf unbefestigten Wegen oder im Wald muss man aufpassen, gerade wenn man alleine fährt. Dabei ist es ratsam, ein Handy dabei zu haben, um im Notfall Hilfe rufen zu können. Um beim Radfahren einen Effekt zu spüren, sollte man deutlich länger beziehungsweise intensiver trainieren als beim Laufen. Aber auch hier gilt, es soll Spaß machen und gut für das Wohlbefinden sein, also lieber etwas weniger intensiv aber dafür öfter in der Woche.

Haben Sie noch Insider-Tipps?

Natürlich. Im athletischen Bereich kann man auch sehr viel zuhause machen. Zum Beispiel eignen sich 1,5-Liter-Wasserflaschen hervorragend als Gewichte. Damit kann man sehr viele Kraftübungen aus allen Bereichen absolvieren. Ansonsten sind Basics wie Liegestütze, Kniebeugen oder Situps nie verkehrt. Diverse Übungen wie Dehnung oder Stretching kann man bei dem schönen Frühlingswetter natürlich auch auf der eigenen Terrasse oder dem Balkon ausüben.

Wie trainiert Stephan Knopf im Moment und wie sind die Aussichten für das weitere Jahr?

Das ist für uns Sportler schon sehr tragisch, aber nicht zu ändern. Die Gesundheit geht vor und ich bin mir sicher, dass wir im Spätsommer wieder Wettkämpfe bestreiten werden. Ich für meinen Teil trainiere, abgesehen vom Schwimmen nach meinem Plan weiter.