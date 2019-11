Erfurt. Seit dieser Saison ist der aus Wechmar stammende Alexander Ludwig im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Rot-Weiß Erfurt tätig. Am vergangenen Wochenende feierte der 35-Jährige einen erfolgreichen Einstand als Haupttrainer der U 19. Wir sprachen mit ihm über die aktuelle Situation, Vergleiche mit dem FSV Wacker Gotha und Probleme des heutigen Jugendfußballs.

Erstes Spiel als Interimscheftrainer und ein 4:0 gegen den FC Carl Zeiss Jena. Kann es einen schöneren Einstand geben?

Ohne drum herum zu reden: Nein. Es gibt natürlich einfachere Spiele als ein Derby. Das aber so souverän zu gewinnen, ist schon toll. Ich muss aber der Mannschaft einen riesen Dank aussprechen, dass sie es mir so einfach gemacht hat.

Welche Aktie haben Sie am Sieg?

Eigentlich habe ich nix großartig anders gemacht. Wir haben so weitertrainiert wie bisher, ich habe ihnen meine Philosophie nähergebracht. Das ist nicht einfach in so einer schwierigen Situation. Jeder Trainer ist anders. Ich habe auch nach Bauchgefühl aufgestellt, und es freut mich umso mehr, dass es erfolgreich war.



Die derzeitige Beförderung von U19-Cheftrainer Robin Krüger ist auch eine Chance für Sie …



Nach dem Derbysieg habe ich alle Trümpfe auf meiner Seite (lacht). Nein, im Ernst: Ich möchte in den Leistungsbereich erst einmal reinschnuppern, egal wie lange das geht. Das alles war so ja gar nicht geplant. Ich wollte die Jungs kennenlernen und alles aufsaugen. Dass man da jetzt so reingeworfen wird, ist zwar cool, aber es bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Ich lasse alles auf mich zukommen, denn auch für Robin ergeben sich ja neue Chancen.

Sie waren bis zum Sommer bei den A-Junioren von Wacker Gotha tätig. Kann man das mit dem FC Rot-Weiß vergleichen?



Das sind schon zwei verschiedene Welten. Mit Heiko Burkhardt die Jungs zu trainieren hat großen Spaß gemacht, zumal er mir immer ein gutes Feedback gegeben hat. Aber in Gotha wird eben – das soll nicht böse klingen – Breitensport betrieben. Ich hatte viele Trainingsideen, aber stand dann vor fünf, sechs Leuten. Hier in Erfurt wollen die Jungs Profis werden, Geld mit dem Fußball verdienen. Da kann ich sie auch mal derber anpacken und auf den Boden zurückholen, ihnen den Spiegel vorhalten, wenn es sein muss. In Gotha wäre der Spieler dann wahrscheinlich lange nicht zum Training gekommen.

Das NLZ hat aber auch keine einfachen Zeiten hinter sich. Einsparungen, sportlich eher Durchschnitt – da scheint viel Eigeninitiative gefragt?

Im Vergleich zu anderen NLZ’s ist es schon nicht einfach. Die haben im Schnitt 16, 17 Festangestellte, wir vier. Das merkt man schon. Jeder macht alles, was man bewältigen kann. Aber wir geben das Beste, damit es vorangeht. Bei mir wissen die Spieler, dass ich den Fußball nicht nur aus Büchern kenne, sondern selbst gelebt habe. Ich kann die Erfahrungen anbieten. Ob sie es annehmen, ist die andere Frage. Klar ist: Du musst dich jeden Tag pushen, und nicht jeder Tag ist schön.

Hat sich der A-Jugendfußball im Vergleich zu Ihrer Zeit verändert?

Das ist definitiv so, vor allem in der Mentalität. Es ist zwar schwer, da einen Vergleich zu ziehen. Aber als ich mit 17 Profi geworden bin, war ich schon etwas weiter, weil ich eben auch mit Profis zusammen trainiert habe. Bei der heutigen Jugend fällt mir auf, dass die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit mitunter sehr weit auseinander geht. Was Spieler glauben zu können und dann wirklich bringen, sind mitunter zwei Paar Schuhe. Da schaut mancher zu viele Youtube-Videos. Früher haben wir auf dem Bolzplatz gespielt, heute wird am Computer gedaddelt. Zum Beispiel hat die Fähigkeit, links und rechts zu schießen oder Volleyschüsse präzise abzuschließen, deutlich nachgelassen.

Kritik kam zuletzt auch von DFB-U21-Trainer Stefan Kuntz. Ist es um den Nachwuchs so schlecht bestellt?

Wenn ich die Jungs in der Regionalliga so sehe, hat man schon das Gefühl, dass das Spielniveau mitunter sehr überschaubar ist. Ich war neulich mit Norman Loose zum Länderpokal in Duisburg. Da denkt man sich schon: Da muss viel passieren, dass ihr Profis werdet. Aber auch die ständigen Richtungswechsel vom DFB tun nicht gut. Mal werden Dribbler gesucht, mal Abwehrspieler, mal Stürmer. Da ist keine Konstanz drin. Immer öfter werden jüngere Spieler von finanziell besseren Vereinen abgeworben.

Was würden Sie einem jungen Spieler raten?



Kommt alle nach Erfurt (lacht). Aber mal ernsthaft: Wenn einer gute Grundfertigkeiten hat, spielt er nicht in Erfurt, sondern wird nach der U15 abgeworben. Da haben Erfurt und Jena kaum eine Chance. Ich bin ja auch mit 14 Jahren nach Bremen gegangen. Ich glaube, wenn du als junger Spieler die Chance hast, nutzt du sie auch. Lieber probiert und es klappt nicht, als später der entgangenen Gelegenheit nachtrauern. Aber dennoch müssen wir in Erfurt alles dafür tun, damit wir attraktiv sind. Es muss sich rumsprechen, dass wir mit anderen Themen punkten können, regional sind. Das ist ein großes Plus. Jammern bringt nicht viel. Aber vielleicht haben wir auch mal Glück und die Späher übersehen ein großes Talent. Dann kann er sich hier in Ruhe entwickeln.