Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marcin Vögle holt sich den Titel

Die diesjährigen Landesmeisterschaften des Thüringer Karateverbandes der Altersklassen U12 bis Leistungsklasse sind jetzt in Sondershausen ausgetragen worden. Dabei duellierten sich die männlichen und weiblichen Kämpfer in zwei Kategorien: Sowohl in der Kata (Formlauf) als auch im Kumite (Zweikampf) ging es um Medaillen. In den Einzel- und den Teamwettbewerben duellierten sich die Sportler.

Auch der Karateverein Ken Budo Heiligenstadt war mit zahlreichen Aktiven beim Wettstreit in Sondershausen vertreten. Immerhin 16 männliche und weibliche Kämpferinnen und Kämpfer waren mit angereist, um sich gegen die Konkurrenz bestmöglich zu behaupten.

Gold für Vögle

Marcin Vögle, der in der Altersklasse (AK) U14 und der Gewichtsklasse bis 49 Kilogramm (kg) gemeldet war, zeigte sich sichtlich motiviert. Die erste Begegnung gegen Adrian Koch von Bushido Waltershausen konnte er 2:0 für sich entscheiden. Im anschließenden Kampf gegen Paul Frensel vom Chikara-Club Erfurt konnte er mit einem soliden 5:2 auftrumpfen.

Im Finale wartete dann sein Dauerkontrahent Leo Bäumer vom Verein Nippon Gotha. Beide Karateka kannten sich bereits gut aus früheren Begegnungen. Nach einem anfänglichen Rückstand von 0:1 gelang es Marcin, durch einen gezielten Mawashi-Geri (Halbkreisfußtritt) zum Rücken des Gegners zwei Wertungspunkte aufzuholen.

Anschließend platzierte er noch einen gut getimten Fußtritt zum Kopf und durfte sich dank des 5:1-Endstands über den Landesmeistertitel in seiner Kategorie freuen.

Weiß bei Debüt erst im Finale gestoppt

Ronja Weiß nahm die Herausforderung in der Kategorie U12, -36kg an. Für die junge Ken Budo-Athletin war es der erste Landesmeisterschaftsstart in der höheren Altersklasse. In ihren Vorrundenbegegnungen konnte sie Helena Rothe vom Chikara-Club Erfurt und Samira Kieselbach von Bushido Waltershausen hinter sich lassen.

Im Halbfinale gegen Hanna Trappe vom Karate Club Schmalkalden gelang es Ronja dann, genau zur richtigen Zeit punkten. Der Einzug ins Finale war damit geschafft.

In diesem musste sich die Eichsfelderin dann jedoch ihrer Gegnerin Tilda Altmann von Musashi Weimar geschlagen geben. Von Enttäuschung war bei Ronja aber nach der Niederlage im Kampf um den Titel keine Spur, im Gegenteil – die Freude über den Vize-Landesmeistertitel war bei ihr verdientermaßen sehr groß.

Ebenfalls den zweiten Rang und damit Silber erkämpfte sich an diesem Tag Joanne Simon in der Kategorie U14, -49kg. Sie zeigte auf den Matten gute Leistungen, konnte einen Kampf gewinnen und hatte nur in einem weiteren Duell das Nachsehen.