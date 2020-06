Markus Höhn feiert in Hessen ungewöhnlichen Aufstieg

Seit dem vergangenen Sommer trainiert Markus Höhn die Fußballer der SG Ausbach/Friedewald im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der Gerstunger hat sein Engagement in Hessen zu keinem Zeitpunkt bereut und ist in diesen Wochen besonders froh, dass er nicht als Coach einer Thüringer Mannschaft in der Warteschleife hängt.

„Ich kann die unterschiedlichen Regelungen jetzt gut vergleichen und wundere mich schon, dass in Thüringen die Saison irgendwie durchgezogen werden soll.“

Dagegen hat sich der Vorstand des Hessischen Fußballverbandes (HFV) einstimmig dafür ausgesprochen, die aktuelle Saison abzubrechen. Dass Höhn diese Entscheidung begrüßt, liegt allein aus sportlicher Sicht auf der Hand. Sein Team, das bei der Saisonunterbrechung die Tabelle der A-Liga Hünfeld-Hersfeld souverän anführte, ist (vorbehaltlich des Beschlusses auf dem außerordentlichen Verbandstag am 20. Juni) somit „Corona-Meister“ und steigt in die Kreisoberliga Nord auf.

„Wir freuen uns riesig. Es ist gut, dass wir jetzt Klarheit und Planungssicherheit haben“, erklärt der 47-Jährige. Andererseits hätte der leidenschaftliche Trainertyp, der Spieler mitreißen kann, den Staffelsieg lieber auf dem Platz perfekt gemacht. „Es ist natürlich viel schöner, so etwas am letzten oder vorletzten Spieltag sportlich zu regeln, da sind einfach viel mehr Emotionen mit dabei“, sagt Höhn. Schließlich fiel die große Party mit Bierduschen und den anderen Ritualen unter den gegebenen Umständen aus. Irgendwann im Sommer soll die Aufstiegsfeier aber nachgeholt werden. Etwas komisch werde sich das dann sicher anfühlen.

Höhn: „Wir steigen mit gerade mal fünf Auswärtsspielen auf und dann gibt es noch eine Mannschaft, gegen die wir noch gar nicht gespielt haben. Trotzdem nehmen wir das gerne mit, die Jungs haben es sich auch verdient“.

Es ist zweifelsohne ein ungewöhnlicher Aufstieg, aber nicht der erste Aufstieg, den Markus Höhn feiert. Als junger Spieler ist er einst mit Suhltal Fernbreitenbach in die Bezirksliga geklettert, wo sich die Fernbreitenbacher in der Saison 1999/2000 mit Ortsnachbar Marksuhl ein denkwürdiges Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten.

Höhns Elf verpasste am Ende nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses den Sprung in die Landesklasse.

Nach der aktiven Karriere startete der ehemalige Bezirksliga-Torschützenkönig seine Trainerlaufbahn, wobei er mit Marksuhl ab- und postwendend wieder aufstieg. Es folgte 2018 ein kurzes Intermezzo bei der SG Bischofroda. „Das hat irgendwie nicht gepasst, auch von der Entfernung her“, blickt Höhn zurück. Dagegen habe ihn das Gesamtpaket bei der SG Ausbach/Friedewald sofort überzeugt.

Nur eine Viertelstunde bis zum Sportplatz

Von seinem Wohnort braucht er über die A4 nur eine Viertelstunde zu den Trainingsplätzen, die Mannschaft sei pflegeleicht und die Zusammenarbeit mit dem SG-Vorstand bezeichnet der Coach als sehr vertrauensvoll.

Dass Höhns Premierensaison in Hessen mit dem Aufstieg enden würde, das hätte anfangs kaum jemand prophezeit. Auch er selbst nicht. „Die SG hatte vor der Serie sieben Abgänge zu verzeichnen, darunter einige echte Leistungsträger. Zielsetzung war deshalb eigentlich nur der Klassenerhalt“, schildert Höhn.

Zur komplizierten Ausgangslage kam noch hinzu, dass zwei Ausbacher Akteure zu jener Gruppe gehörten, die im Juli 2019 auf Mallorca wegen des Verdachts der Gruppen-Vergewaltigung einer deutschen Touristin festgenommen wurden.

„Man hatte mich gerade als neuen Trainer vorgestellt, da kam diese schlimme Geschichte“, erinnert sich Höhn. Weil sich der Tatverdacht nicht erhärtete, kamen beide Kicker frühzeitig wieder frei und sind mittlerweile wieder Teil der Mannschaft. Wie die Teamkollegen mit ihnen kommuniziert und sich die Spieler wieder integriert hätten, sei klasse gewesen.

„Natürlich war klar, dass man da von außen teilweise vorverurteilt wird und sich die Jungs sehr unschöne Sprüche anhören mussten. Aber ich konnte sie durch Gespräche darauf vorbereiten und sie haben dann sehr gut, nämlich gar nicht, darauf reagiert. Wir sind dadurch noch enger zusammengerückt“, betont Höhn. Die Resultate sind Beleg dafür. Von den 14 absolvierten Partien gingen nur zwei verloren. Sechs Punkte Vorsprung hatte Ausbach/Friedewald nach dem bis dato letzten Punktspiel, dem 2:0 gegen die SG Werratal am 8. März.

Seit dem feststehenden Saisonabbruch kann sich Höhn, dessen Vertrag von der SG bereits nach wenigen Monaten um ein weiteres Jahr verlängert wurde, mit der Kaderplanung beschäftigen. Zwei Verstärkungen stehen bereits fest. „Wir sind aber noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Neuzugang“, erklärt der C-Lizenz-Trainer. Das Saisonziel für 2020/21 ist derweil schon klar: Durch die höhere Anzahl an Absteigern zählt für die Spielgemeinschaft in der Kreisoberliga Fulda Nord nur der Klassenerhalt. „Alles andere“, so Höhn, „wäre ja vermessen.“