Medaillenflut für Karatetalente

Gegen 18 Uhr waren die Trainer Noah Bitsch (Bushido Waltershausen) und Michael Kieser (Nippon Gotha) sehr zufrieden. Mit insgesamt 12 Gold-, 12 Silber- und 11 Bronze-Medaillen konnte sich die Ausbeute sehen lassen.

Die diesjährigen Landesmeisterschaften wurden in den Altersklassen Schüler, Jugend, Junioren, U21 und Leistungsklasse an einem Tag in Sondershausen ausgetragen. Schon am frühen Morgen überzeugten die Kinder in den Schülerkategorien. Mit Lenny Ruge (-38 kg), Melina Mathys (+36 kg) und dem Mädchen-Team von Nippon wurden die ersten drei Goldmedaillen errungen.

Einen ganz starken Auftritt machte Jonas Ehrenberg von Bushido. Erst ganz frisch in die Schülerklasse gekommen, sorgte er zur Freude seiner Heimtrainer Ali Moosavi und Noah Bitsch gleich für eine weitere Goldmedaille. In der späteren Team-Kategorie holte er mit seinen Mannschaftskameraden Arvid Biewald und Eric Fichtelmann ebenfalls den ersten Platz. Damit wurden Melina Mattys von Gotha und Jonas Ehrenberg vom Bushido die erfolgreichsten Starter bei den Schülerkategorien.

Die Newcomer bei den Mädchen mit Selda Meyen aus Gotha mit einer Silbermedaille und mit Liv Swende Königs sowie Samira Kieselbach vom Bushido mit jeweils Bronze, überzeugten mit sehr starken Leistungen. Liv und Samira belegten mit ihren Vereinskameradinnen Pia Kästner und Emma Gotschalk eine weitere Bronzemedaille in der Team-Kategorie.

Bei den Schülern konnten Selda Meyen, Leo Bäumer, Emily Andreas und Nora Siemon mit Silber aufhorchen. Über dritte Plätze freuten sich noch Fabian Geis, Arvid Meyen, Collin Tennstedt und das Gothaer Jungenteam.

Bei den späteren Jugenddisziplinen sorgten die Kids von Nippon Gotha für drei Goldmedaillen. Florian Opitz (-45 kg), Collin Schulz (-57 kg) und Nell Schulz (-54 kg) heißen die neuen Landesmeister. Ein zweiter Platz ging hier an Luisa Geis (Nippon). Über Bronze freuten sich Fiona Matthie, Niklas Gläßer, das Jungenteam mit Niklas Gläßer, Lucas und Adrian Koch (alle Bushido) sowie Nippon mit Collin Schulz, Florian Opitz und Lucas Haupt.

Bei den Junioren rasselte es wieder Gold für Waltershausen und Gotha. Mit Francesco Ehrhardt, der im reinen Bushido-Finale in der Klasse -55 kg seinem Vereinskameraden Falco Matthie gegenüber stand, holte Gold und damit Falco Silber. Beide wurden mit ihren Vereinskameraden Niklas Gläßer und Francesco Erhardt Landesmeister im Team. Letzterer war mit zwei Goldmedaillen bester Teilnehmer bei den Junioren-Disziplinen. Luca Haupt, Zoe Sommer und das Mädchen-Team von Nippon Gotha erringen Gold. Melina Petsch wurde Zweite.

Ebenfalls starke Leistungen zeigten die Bushido-Junioren mit den Silbermedaillen von Laura Siemon (+59 kg) und Alexander Löbel (-61 kg). Mit Bronze durften sich noch Corbian Schlegelmilch und das Juniorenmädchen-Team um Alexandra Wagner, Laura Siemon und Fiona Matthie freuen. Am Abend komplettierten die Kämpfer Noah Dudek und Alexandra Wagner (beide Bushido) mit je einem zweiten Platz für das starke Abschneiden der beiden Karate-Clubs im Landkreis Gotha.