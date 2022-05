Medipolis SC Jena: Center Alexander Herrera bleibt ein weiteres Jahr

Jena. Basketball-Zweitligist klärt wichtige Personalie für die kommende Saison

Er war einer der Teamstützen in dieser Saison und wird für Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena auch in der kommenden Spielzeit auf Korbjagd gehen. Center Alexander Herrera (Foto) bleibt den Thüringern erhalten. Beide Seiten ließen eine Option auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verstreichen, sodass sich der Kontrakt des US-Amerikaners bis Sommer 2023 verlängerte.

Herrera war in durchschnittlich 25:02 Spielminuten mit 11,6 Punkten pro Partie nicht nur Jenas drittbester Schütze, sondern mit im Schnitt 6,8 auch bester Rebounder der Saalestädter. „Ich fühle mich im Verein sowie in der Stadt enorm wohl und bin sehr dankbar, auch in der kommenden Saison für Jena auflaufen zu können“, sagt der 29-Jährige. Auch Cheftrainer Domenik Reinboth ist froh, dass sein bester „Big Men“ bleibt. „Er war unter den Körben ein wichtiger Stabilisator unseres Spiels und wir glauben, dass er in dieser Rolle noch wachsen kann“, meint der MSC-Coach zur wichtigen Personalie.