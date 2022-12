Medipolis SC Jena: Tscheche soll Ausfälle kompensieren

Jena. Adam Pechachek heißt Jenas neuer Basketballer, der die Lücke unterm Korb ausfüllen soll.

Die Zweitliga-Basketballer von Medipolis SC Jena haben wie angekündigt auf ihre Verletzungsmisere reagiert und Adam Pechacek nachverpflichtet. Der 2,06 große Big Men aus Tschechien soll die Lücke schließen, die sich in kurzer Zeit durch die drei Langzeit-Ausfälle von Shaquille Hines, Storm Murphy und Alexander Herrera besonders auf den Positionen unterm Korb aufgetan hat.

Pechachek ist tschechischer Nationalspieler und in Deutschland kein Unbekannter. Er spielte schon für Baunach, den samstäglichen Gegner Hagen, Karlsruhe, den Mitteldeutschen BC und zuletzt für die Artland Dragons, für die der 27-Jährige, der einen Vertrag bis zum Saisonende erhält, in der vergangenen Saison auf fast 19 Punkte pro Begegnung kam.

„Es wird zunächst darum gehen, mich so schnell und so gut wie möglich zu integrieren und dem Team das zu geben, was es braucht, um Spiele zu gewinnen“, sagte Pechachek, der schon beim Heimspiel am Samstag gegen Hagen (Beginn 19 Uhr) sein Debüt feiern könnte.

„Wir sind froh, dass wir innerhalb dieser sehr kurzen Zeitspanne einen Spieler finden konnten, der genau in unser Anforderungsprofil passt“, meinte Jenas Cheftrainer Domenik Reinboth.