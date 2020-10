Meuselwitz´ Luca Bürger schließt Vertrag auf Lebenszeit

Gegen Regionalliga-Tabellenführer Viktoria Berlin verkündet der Stadionsprecher: „Wir gratulieren unserer Nummer 6, der am 19. September seiner langjährigen Freundin das Ja-Wort gab.“ Verträge musste Luca Bürger schon einige unterzeichnen – doch dieser eine soll auf Lebenszeit datiert sein.

Als Sohn eines in Fußballkreisen bekannten Vaters, war für den in Nürnberg geborenen Linksfuß recht schnell klar, wo die Reise hingeht. Mit zehn Jahren zog der heute 24-Jährige an die Saale, über die Jugendmannschaften des FC Carl Zeiss Jena rutschte er ins Männerteam. Dort kam er eher sporadisch zu Einsätzen. 2016 ging es weg aus Jena, für ein Jahr nach Schalke. „Sportlich keine gute Erfahrung“, wie Luca im Nachhinein sagt.

Sie ist seine erste Freundin

Schon damals mit an der Seite: Hanna, seine große Liebe. „Sie ist meine erste Freundin, ich war 14, sie 13. Kennengelernt haben wir uns in Jena, ganz klassisch mit gegenseitig Anschreiben und so“, strahlt der junge Fußballer.

Am 19.9.2011 wurde entschieden: Wir sind ein Paar. Seit dem sind die beiden unzertrennlich, Hanna folgte ihrem Luca für dessen Karriere und die gemeinsame Zukunft bis in den Ruhrpott und wieder zurück gen Osten. Über den Kontakt von Papa Henning zum damaligen ZFC-Trainer Heiko Weber ging es 2017 nach Meuselwitz.

Die Begebenheiten vor Ort und die Chance auf mehr Einsatzzeiten in der Regionalliga waren vielversprechend. Hinzu kam für Luca Bürger die Möglichkeit einer Ausbildung und anschließender Beschäftigung im Vertrieb des Meuselwitzer Hauptsponsors.

Vater Henning Bürger viel zu verdanken

Mittlerweile ist er Stammspieler, genießt das Vertrauen von Team und Trainer, verlängerte seinen Vertrag bis 2022. Den Heiratsantrag machte er seiner Hanna am 19.9.2019 – romantisch, samt Kerzenmeer am Cospudener See. Das Paar wohnt in Leipzig, hat dort den Lebensmittelpunkt gefunden. Inwieweit zukünftig ein anderer Fußballclub eine Option darstellt, lässt er offen. Sein Ziel, irgendwann 3. Liga zu spielen, scheint realistisch.

Momentan liegt der Fokus beim ZFC und dem Stoppen der Minikrise. Dazu müssen gegen den Tabellenletzten aus Halberstadt „unbedingt drei Punkte her“, sagt der Mittelfeldspieler, der zuletzt durch gute Torvorlagen, aber auch die ein oder andere versiebte Torchance auffiel. Doch wer weiß, vielleicht findet die Nummer 6 am Sonntag beim Stadionsprecher erneut Erwähnung – nicht als Ehemann, sondern als Siegtorschütze.

ZFC Meuselwitz - Germania Halberstadt, Sonntag, 13.30 Uhr, Bluechip-Arena