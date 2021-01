Michael Wegener wird Co-Trainer beim SC Heiligenstadt

Michael Wegener übernimmt ab sofort den Posten des Co-Trainers bei Fußball-Verbandsligist SC Heiligenstadt. Wegener war bisher Coach des Kreisoberligisten SV Blau-Weiß Brehme und hatte mit den Blau-Weißen zwei Pokalsiege sowie eine Vizemeisterschaft eingefahren.

Der Wechsel des 35-Jährigen, der früher selber für den SC Heiligenstadt spielte, überrascht die Brehmer Verantwortlichen. "Wir hatten nicht damit gerechnet, wollten ihm jedoch keine Steine in den Weg legen", betonte Raphael Tressel, Geschäftsführer Fußball in Brehme. Die Zusammenarbeit mit Wegener sei erfolgreich und immer zuverlässig gewesen.

"Dreieinhalb tolle Jahre in Brehme"

"Ich hatte dreieinhalb tolle Jahre in Brehme. Jetzt habe ich mich nach guten Gesprächen mit den Heiligenstädtern dazu entschieden, ihnen in dieser schwierigen Tabellensituation zu helfen", begründet Wegener seinen Wechsel. Sein neues Team kämpft in der Verbandsliga als 16. und damit Drittletzter gegen den Abstieg.

Heiligenstadts Sportdirektor Marc Werner, der Wegener "schon seit 25 Jahren" kennt und mit ihm bereits zu Jugendzeiten gemeinsam in Leinefelde spielte, freut sich, dass der B-Lizenz-Inhaber den Kurstädtern sein Ja-Wort gegeben hat. "Er ist ein engagierter Trainer, der erfolgreich in Brehme gearbeitet hat. Ich bin mir sicher, dass er mit unserem Coach Daniel Papst ein sehr gutes Team bilden wird." Papst und Wegener kennen sich, kickten ebenfalls beim SCH gemeinsam zusammen.

Begeistert von den Möglichkeiten

Als Werner Wegener fragte, ob er sich den Co-Trainer-Posten beim SCH vorstellen könne, sei dieser sehr angetan gewesen. "Er hat sich begeistert von den Möglichkeiten und Voraussetzungen gezeigt und ihn hat die Thüringenliga gereizt", verrät Werner. So besteht für die Trainer unter anderem die Möglichkeit, dank eines fest installierten Videosystems die Trainingseinheiten und Spiele, die auf dem Kunstrasenplatz stattfinden, aufzuzeichnen und zu analysieren.

Wegener soll mit seinem Wissen und seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein werden. "Einen Hütchenaufsteller brauchen wir nicht. Er soll Einfluss nehmen und eine große Komponente werden, das möchte auch Daniel Papst so. Wir sind davon überzeugt, dass das sehr gut funktionieren wird", bekräftigt Werner, der der Zukunft optimistisch entgegenblickt: "Wir sind gut aufgestellt."