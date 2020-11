Mit anderer Taktik, ohne Zuschauer: Black Dragons vor dem Oberliga-Start

Um die Köpfe zu zählen, die am Sonntag auf den Tribünen der Kartoffelhalle unterwegs waren, brauchte man nicht viel mehr als zwei Hände. Ein Kamerateam, das die Spiele der Black Dragons seinen Fans in den nächsten Wochen auf den heimischen Laptop bringt, dazu ein paar Offizielle der Vereine – mehr durften dem 6:3-Erfolg des Erfurter Eishockey-Oberligisten im letzten Testspiel gegen Höchstadt nicht beiwohnen. Dank Corona bleiben – mindestens im November – auch in der Erfurter Eishalle die Ränge (nahezu) leer.

Weniger Köpfe, mehr Köpfchen – so könnte man die Losung für die Drachen vor dem Start der Oberliga Nord am Freitag (Auswärtsspiel in Leipzig) benennen. Weniger Köpfe, da die Zwangsverordnung weder Spiele mit Zuschauern des Männerteams noch Trainings- und Spielbetrieb der Nachwuchsteams (mit Ausnahme der Sportschüler, die trainieren dürfen) zulässt. Mehr Köpfchen, da der neue Drachencoach Raphael Joly sein Team anders spielen lassen will als in der vergangenen Saison. Da war es, gerade in den Heimspielen, ihr Problem, dass sie das erste Drittel im Vollgas-Modus bestritten, ihre Chancen schlecht nutzten und sie hintenraus Kraft, Spielfreude und Konzentration regelmäßig verließen.

„Das müssen wir ändern“, fordert Joly. „Mein System ist darauf aufgebaut, bedachter in ein Spiel zu starten, um im zweiten und dritten Drittel mehr Kraft und Tempo zu haben als der Gegner.“

Nach 0:9-Pleite folgt 6:3-Sieg

Am vergangenen Wochenende klappte das einmal überhaupt nicht und einmal sehr gut. Am Freitagabend in Weiden verfielen die Drachen nach Jolys Beobachtung wieder in ihre alten Muster und folgten seiner taktischen Marschroute nicht. Die gastgebenden Blue Devils, ein ambitionierter Süd-Oberligist mit dem starken Ex-Erfurter Lehr im Tor, bestraften das mit einer derben 9:0-Packung. Zwei Tage später änderte Joly die Aufstellung der Reihen bewusst nicht, wollte eine Reaktion sehen, ein Team, das seinen Vorgaben folgt. „Das haben sie gemacht, das hat mir schon viel besser gefallen“, lobte der neue Trainer nach dem 6:3 gegen Höchstadt, ebenfalls ein Süd-Oberligist. Speziell im Schlussdrittel hatten die Drachen Oberwasser, waren konditionell stärker und entschieden den Abschnitt mit 3:1 für sich.

Wenn am Freitag die Oberliga Nord startet, hoffen alle auf Geisterspiele nur im November. „Ich glaube, dass es viele Klubs finanziell nicht kompensieren können, sollte länger ohne Zuschauer gespielt werden müssen“, prognostiziert Martin Deutschmann, Präsident des EHC Erfurt. Er vermutet, dass Klubs, deren Profiteams deutlich teurer zusammengestellt sind als die Drachen, in Existenznot geraten, sollte der Zuschauer-Lockdown länger dauern. „Wir haben glücklicherweise zum einen nicht nur Hilfe vom Bund, sondern auch vom Land, und zum anderen Sponsoren, die sich für den ganzen Verein inklusive Nachwuchs engagieren und für die die Zuschauerfrage nicht die hauptsächliche ist“, sagt Deutschmann.

Speziell für die Kinder, die nun, in seinem Verein und allen anderen, keinen Sport als Ausgleich mehr haben, sieht er den neuerlichen Lockdown kritisch. „Für sie ist es eine besondere psychische Belastung. Hoffentlich funktioniert der Plan und im Dezember geht es weiter.“