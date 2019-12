Mit den eigenen Waffen geschlagen

Nach den mit einer Betonabwehr erspielten Erfolgen gegen Hermsdorf (21:13) und Werratal (26:11) wähnte sich Handball-Thüringenligist SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim auf dem Weg zurück zu einer Heimmacht. Umso größer war die Ernüchterung am Samstagabend. Die „Hornissen“ präsentierten sich gegen die SG Suhl/Goldlauter im heimischen Revier als brave Tierchen und mussten mit dem 21:28 (7:14) erstmals in dieser Saison den Gästen beide Punkte überlassen.

Auch am Tag danach lag die böse Adventsüberraschung den Goldbachern noch schwer im Magen. „So richtig verdaut habe ich es noch nicht“, gestand Mannschaftsleiter Andreas Wagner, der von einer „verdienten Niederlage“ sprach. Zu keiner Zeit habe das Team wirklich Paroli bieten können. Defizite waren diesmal die Chancenverwertung und das sonstige Prunkstück, die Deckung. Goldbach bekam keinen richtigen Zugriff, was auch die nur zwei kassierten Zeitstrafen belegen.

Nur einmal überhaupt lagen die Nessetaler vorn – beim 1:0 (2.) durch Daniel Fekete. Anschließend wurde der Gastgeber jedoch mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Suhls internationale Auswahl wirkte konzentriert, bot hinten kaum Lücken und hatte sich obendrein gut auf den harzlosen Ball vorbereitet – anders als vor wenigen Wochen bei der Niederlage in der ebenfalls klebemittelfreien Behringer Halle. Während bei den Blau-Weißen mit jedem verpatzten Angriff mehr Verunsicherung um sich griff, zogen die Hellwig-Schützlinge nach dem 10:6 (20.) schon entscheidend davon. In den letzten zehn Minuten vor der Pausensirene schaffte Goldbach bloß noch einen Treffer – durch Daniel Bohrts verwandelten Siebenmeter zum 7:14-Halbzeitstand. Kopfschüttelnd gingen die Blau-Weißen in die Kabine.

Wer unter den Goldbacher Fans in Hälfte zwei noch auf eine Wendung gehofft hatte, lag daneben. Am trostlosen Auftritt änderte sich nämlich wenig. Die Goldbacher fanden einfach kein adäquates Mittel gegen die kompakt stehende Suhler Deckung, die Südthüringer ihrerseits bemühten sich, ihre Angriffe weiter konzentriert auszuspielen. „Taktisch haben wir einige Umstellungen probiert, die haben aber allesamt nicht gefruchtet“, schildert Wagner. Im Gefühl des sicheren Sieges ließen die Suhler dann zwar die ein oder andere Torgelegenheit aus, näher als auf fünf Treffer (17:22/18:23) kamen die Blau-Weißen aber nicht mehr heran. Am Ausfall von Stammkeeper Florian Schneegaß, der verletzt auf der Bank blieb, lag es jedoch nur zum Teil. Die jungen Janick Pillokat und Niklas Häring, der ebenfalls viel Einsatzzeit bekam, enttäuschten keineswegs, wie der Mannschaftsleiter klarstellt. Wagner: „Ohne Abwehr kann auch ein starker Torhüter nichts ausrichten.“

Für beide Teams war es das letzte Spiel im Jahr 2019. Während es für für den Tabellenzweiten Suhl-Goldlauter am 11. Januar in eigener Halle gegen den VfB Mühlhausen weitergeht, startet Goldbach/Hochheim erst eine Woche später mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht SG Motor Arnstadt ins neue Jahr. Dass dann Wiedergutmachung betrieben werden soll, steht außer Frage.

Goldbach: Pillokat, Häring - Sturz 4, Wellendorf 2/1, Fekete 3, Oluic 1, Obst 2, Walther, Weißenborn, Fischer, Bohrt 4/3, Sülzenbrück, Dreyße 4.

Suhl: Bittermann, Hollo 8, Sieczka 1, Pindej, Pámer 6, Pesic 2, Mirkovic 4, Pala, Dimic 7/2, Eskic, Szenteszki, Lehmann, Prunner, Biskup.