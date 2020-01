Mit der Friedenstaube von Moskau nach Wladiwostok

Sven Ole Müller hat sich auf die langen Distanzen spezialisiert. 2016 gewann der Geraer mit einem von ihm zusammen gestellten Mix-Team das Race Across America, das härteste Radrennen der Welt. In diesem Jahr wagt er sich mit dem Trans-Sibirian Extrem an das mit 9100 Kilometer längste Etappenrennen der Welt über 15 Etappen durch acht Zeit- und fünf Klimazonen.

Was ich am 23. Juni machen werde, weiß ich heute noch nicht. Sie schon, nehme ich stark an.

Aber sicher. An diesem Tag fällt in Moskau vor dem Bolschoi-Theater der Startschuss für das Trans-Sibirian Extrem. Nach drei Wochen und 9100 Kilometern hoffe ich, in Wladiwostok anzukommen.

Ich bin einmal einen Marathon gelaufen. Schon da hatte ich Respekt vor der Strecke, habe mir die Distanz im Kopf zerlegt in viele kleine Etappen. Funktioniert das auch bei so einem extremen Rennen? Man sagt ja, Sport spielt sich zwischen den Ohren ab – also im Kopf.

Bei einem Rennen dieser Dimension muss man körperlich in der Lage sein, die Strecken zu bewältigen. Ein Radrennen über 9100 Kilometer kann man nicht trainieren. Es heißt: Erwarte das Unerwartete! Tag für Tag aufs Rad steigen und treten. Das ist das eine. Aber das Entscheidende ist, dass du es lernen musst, den Kopf auszuschalten. Du brauchst die mentale Stärke. Du darfst nicht nachdenken über den unglaublichen Berg an Kilometern. Du musst im Hier und Jetzt funktionieren. Nur wer das schafft, der kann auch ankommen.

Sie stehen das durch?

Ich glaube, ich stehe das durch. Ich werde mir immer den Wecker stellen und aufspringen, bevor der „Quatschi“ munter wird und nervt: Junge! Was machst du? Junge bleib liegen! Ich muss auf dem Rad sitzen, bevor der „Quatschi“ wach ist.

Wie läuft das Training?

Dr. Konrad Smolinski ist mein Trainer. Er schickt mir die Pläne nach modernster Trainingssteuerung in eine App aufs Handy. Anfang Mai werde ich 2900 Kilometer von Lissabon nach Berlin fahren. Da kann ich mit meiner Support Crew eine Simulation fahren, wie ich die Königsetappe über 1368 Kilometer, also zwei Tage und Nächte im Sattel, wegstecke – und wie es sich anfühlt, nach zwölf Stunden Pause wieder 700 Kilometer zu fahren.

1368 Kilometer. Das ist meine Jahresleistung.

(lacht) Immerhin.

Das Feld bei der Trans-Sibirian Extrem ist handverlesen, oder?

Es werden 15 Startplätze vergeben. Nach jetzigem Stand werden es 15 Renner aus 15 Nationen sein – und ich bin der Starter für Deutschland.

Das sieht nicht nach einem Losverfahren aus?

Nein, das Bewerbungsverfahren zieht sich hin seit 2018. Ich war in Moskau, es gab Leistungsnachweise, aber auch Gespräche. Die Veranstalter versuchen herauszubekommen, ob du das durchstehen kannst. Ob du auch teamfähig bist. Es ist zwar ein Wertungsrennen wie die Tour de France, aber du stehst das nicht als Einzelkämpfer durch. Da muss man sich unter Gleichverrückten seine Freunde suchen. Und die, wenn sich die Chance ergibt, dann auch besiegen.

Fahren Sie auf Sieg?

Erst einmal möchte ich jede Etappe vor der Cut off Time finishen. Aber ja, ich fahre nicht hin, um Zwölfter zu werden. Denn wer war der zweite Mann auf dem Mond? So ist das nun leider mal.

Sie brauchen ja Unmengen an Kohlenhydraten. Mit Kartoffeln, Schnitzel und Erbsen wird es während der Fahrt nicht gehen.

Wir müssen pro Tag rund 9000 Kilokalorien verstoffwechseln. Das rollende Küchenteam erfüllt uns nach Möglichkeit alle Wünsche, aber überwiegend gibt es Flüssignahrung. Ich bin gut gefahren mit Maurten Gel Variationen. Hydrogelnahrung wurde ursprünglich für die NASA und die Langstreckenbomber-Piloten entwickelt. Jetzt ist es im Sport angekommen.

So ist der Mensch. Erstmal wird für militärische Zwecke mit Riesenbudgets geforscht und erst dann kommt die Friedenstaube.

Ist schon verrückt, klar. Aber der Hightech-Nahrungsersatz ist gut verträglich, nicht so süß. Das Gel besteht aus Microperlenschleim, der sich erst im Magen auflöst und die Energie dosiert abgibt. Das gibt es auch für die Trinkflasche. Bis jetzt bin ich zufrieden mit dem Ergebnis. Langstreckentests um die 500 Kilometer mache ich damit im Frühjahr.

Stellt sich mir dennoch die Frage: Warum macht einer das? Da tut einem in Wladiwostok doch nicht nur das Sitzfleisch weh!

Es ist schon eine enorme Herausforderung. Ich nehme danach auch einen Monat Urlaub, weil die, die das Rennen schon mal bestritten haben, sagen: Vier Wochen brauchst du, um wieder klar zu sein, um die vielen Eindrücke zu verarbeiten. So richtig kann ich die Frage nach dem Warum auch nicht beantworten. Nach dem Race Across America stand die Frage: Was machst du als nächstes? Wofür lohnt es sich zu trainieren? Welches Rennen gehen wir an? Was machen wir mit unserer Form? Es verschieben sich ja völlig die Relationen. Da bin ich auf das Rennen quer durch Russland gekommen. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, wurde klar, dass die Frage nach dem Wozu vorher als Sinnfrage klar beantwortet sein muss

Sie machen mich neugierig.

Im Oktober war ich bei Olaf Ludwig und Jörg Strenger zur Tour d´Allee auf Rügen. Die Beiden hatten zuletzt die Rechte an der Friedensfahrt-Taube. Ich hab‘ sie gefragt, ob ich die Friedenstaube auf meinem Trikot tragen darf. Olaf Ludwig hat mich für verrückt erklärt, als ich ihm von dem Rennen erzählt habe. Aber er hat gesagt: Klar. Mach das. Sei ein Friedensfahrer. Wir hoffen, du trägst in Ehren den Gedanken weiter. Aktuell lasse ich die ersten Trikots designen. Weiße Taube auf blauem Grund. Ich werde das Rennen als Friedensbotschafter bestreiten und mich damit vielen Menschen gegenüber verpflichten. Der Sport braucht Frieden. Die Welt braucht Frieden. Meine Mission ist Frieden und Völkerverständigung.

Die drei Wochen durch Russland müssen aber auch bezahlt werden?

Mein Budget sind rund 80.000 Euro. Allein die Anmeldegebühr beträgt 29.000 Euro. Das klingt viel, ist aber gerechtfertigt. 15 Renner sind auf der Strecke, zum Tross gehören 38 VW-Busse und 120 Mann Begleitung mit Technikern, die unsere Räder täglich wieder auf neu machen. Ein komplettes Physiotherapie- und Ärzteteam ist dabei, eine Küchen-Crew und so weiter. Durch die Millionenstädte geht es mit Polizeieskorte, und unsere Visa bekommen wir über das IOC.

Wie bekommen Sie das Geld zusammen?

Wir führen Sponsorengespräche. Über das Internet können Begeisterte auch Paten für komplette Etappen werden, für zwei Euro pro Kilometer.

Wenn Sie in Wladiwostok sind, planen Sie schon das nächste Rennen?

Da gibt es schon noch Pläne. In 80 Tagen mit dem Rad um die Welt. Früher war ich Rallye-Fahrer – die Marathonrallye Dakar reizt mich schon lange. Also da gibt es schon noch so einiges.

www.redbulltranssiberianextreme.com