Motor Gispersleben: Rot-weiße Injektion für den Neustart

Bis zum Saisonabbruch kickten Markus Walter und Lucca Nennewitz zusammen bei den A-Junioren des FC Rot-Weiß Erfurt. Walter, der erst im vergangenen Winter vom TSV Motor Gispersleben zu den Rot-Weißen gewechselt war und sich dort beweisen wollte, und Nennewitz, der schon länger dort spielte, waren aber meistens nur Reservisten.

Nun kehrte Walter zurück zu seinem Heimatverein und brachte Kumpel Nennewitz gleich mit. „Markus hat schon vor seinem Wechsel zu RWE bei uns, vor allem als Sechser, überzeugt, Lucca ist ebenfalls als zentraler Defensivspieler eine Verstärkung für uns“, schätzt Tom Dziony, Coach des Gisperslebener Landesklasse-Teams, ein. Schon bald könnten zwei weitere Neuzugänge fix sein, unter ihnen mit Marco Schuchardt, der sein Glück beim FC An der Fahner Höhe versuchte, ebenfalls ein Rückkehrer.

Trainer-Novize Dziony, der unverhofft kurz vor Saisonstart von der angedachten Co- in die Chefrolle gerutscht war, nutzte nach dem Saisonabbruch Ende Oktober die Zeit, um sich mit erfahrenen Trainerkollegen auszutauschen und eigene Ideen zu entwickeln. Alles mit Blick auf den Tag X des Neustarts, von dem niemand weiß, wann und ob er für diese Saison überhaupt noch kommt. „So oder so wäre es nach der langen Pause wie eine neue Saisonvorbereitung, dann aber eben in nur vier Wochen. Das geht nicht von null auf hundert, da muss die Belastung gesteuert werden, all das bereite ich jetzt schon vor“, so Dziony.

Karten für die Stammelf werden neu gemischt

Bei null geht es aber für die Spieler wieder bezüglich der Chancen auf die Stammelf los. Dziony hat einen klaren Trainingsplan, dessen Umsetzung er seit Jahresbeginn von seinen Spielern wöchentlich einfordert – in der Hoffnung, dass sich das Team ab März wieder zum Training treffen und ab April zumindest die Hinrunde zu Ende spielen kann. „Jeder hat die Chance, sich anzubieten, die Karten werden neu gemischt.“

Mit dabei im Kartendeck zwei junge, rot-weiße „Herzbuben“, die die eine oder andere höhere Karte ausstechen wollen.