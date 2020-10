Auf der neuen Formel-1-Rennstrecke in Hanoi wird 2020 nicht gefahren.

Formel 1 Was schon feststand: Vietnam bestätigt Rennabsage

Hanoi. Manche Dinge dauern länger: Fast zwei Monate, nachdem der Rest des Formel-1-Rennkalenders für die Corona-Notsaison endgültig verkündet worden ist, haben nun auch die Veranstalter in Hanoi die Absage der Rennpremiere in Vietnam bestätigt.

In der Mitteilung war die Rede von einer "extrem schweren, aber notwendigen" Entscheidung angesichts der Coronavirus-Pandemie. Ursprünglich war das Rennen in Hanoi im März vorgesehen gewesen und zunächst ohne neuen Termin verschoben worden. Am 25. August hatte die Formel 1 dann den finalen Kalender veröffentlicht - ohne Vietnam.

