Mühlhausen. In einer über weite Strecken einseitigen Begegnung fuhr Tischtennis-Erstligist Post Mühlhausen in der Champions League einen 3:0-Pflichtsieg ein.

Mühlhausen wahrt das Weiterkommen in der Champions League

Der Post SV Mühlhausen darf sich weiter Hoffnungen auf den Sprung ins Viertelfinale der Champions League im Tischtennis machen. Am Donnerstagabend bezwangen die Thüringer in der Gruppenphase das sieglose spanische Schlusslicht Leka Enea Irun nach etwas mehr als 90 Minuten mit 3:0 und holten den dritten Erfolg. Post startete mit der gleichen Aufstellung wie beim erfolgreichen 3:2 über Düsseldorf und Trainer Erik Schreyer bewies ein feines Händchen. Steffen Mengel, Lubomir Jancarik und Ovidiu Ionescu gewannen ihre Partien insgesamt sicher, wobei Mengel im Eröffnungseinzel noch die härteste Nuss zu knacken hatte. Nach lockerem ersten Durchgang lag er auf einmal 1:2 in den Sätzen hinten, fand dann aber zur Konzentration zurück und sicherte sich die weiteren beiden Sätze souverän.

Das entscheidende Duell um ein Weiterkommen findet am Dienstag statt, wenn die Postler beim Gruppensieger Orenburg aus Russland spielen (15 Uhr). In dessen Reihen stehen unter anderem der deutsche Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov und Legende Wladimir Samsonov aus Weißrussland. Zuvor wartet in der Bundesliga am Samstag (19 Uhr) aber erst einmal der TTC Neu-Ulm. Der Bundesliga-Neuling, der nach durchwachsenem Start immer besser ins Geschehen findet, dürfte ein deutlich härterer Gegner als die Spanier darstellen.