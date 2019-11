Nach 0:9: Krisensitzung bei Normania Treffurt

Dass das zweite Jahr in der Kreisoberliga kein leichtes werden würde, war allen beim SV Normania Treffurt bewusst. Dass der Abgang von Alexander Käppler, der in der Aufstiegssaison 28 mal und beim Ligaerhalt 14 mal getroffen hatte, aber so eine riesige Lücke reißen würde, damit hatte Neutrainer Martin Richwien nicht gerechnet.

Vielleicht sei es sogar eine Chance, „weil wir künftig etwas weniger ausrechenbar sind“, lautete Richwiens Hoffnung vor dem Saisonstart. Von wegen. Gegnerische Abwehrreihen wissen mittlerweile, dass kaum Gefahr droht, wenn Normania am Ball ist. Zwar erspielt sich der Tabellenletzte durchaus Chancen, hat dann aber geradezu Torschusspanik. In elf Spielen – ein Sieg, zwei Remis, acht Niederlagen – gelangen den Werrastädtern erst mickrige fünf Treffer. Damit ist Normania zusammen mit Grün-Weiß Sünna (Kreisliga Staffel 2/5:43 Tore) und Blau-Weiß Völkershausen II (Kreisklasse/5:71) die harmloseste Männer-Mannschaft Westthüringens. Routinier Maurice Meng traf in zehn Partien noch gar nicht. Zudem kann Treffurt auch die häufigen Ausfälle von Eric Müller und Rene Fischer, die bisher nur sporadisch zum Einsatz kamen, nicht kompensieren.

Auch defensiv bot Treffurt zuletzt kein Kreisoberliganiveau. „Man kann in Gumpelstadt verlieren, aber nicht so. Das war fast schon Arbeitsverweigerung“, blickte Mannschaftsleiter Maik Nollner auf das 0:9-Debakel zurück. Der Trainer, das beteuern die Verantwortlichen, stehe nicht zur Diskussion, dennoch herrscht beim Schlusslicht Krisenstimmung. Es gibt einiges aufzuarbeiten, weshalb für Freitagabend eine Aussprache mit Spielern, Trainer und Abteilungsleitung anberaumt ist. Da soll Klartext geredet werden, denn, so Nollner, in Gumpelstadt haperte es ja nicht nur im Abschluss, sondern an der gesamten Einstellung. Ein anderes Gesicht erwarten die Verantwortlichen morgen im Kreispokal. „Jetzt muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen“, fordert Nollner. Ein Aus gegen den starken Kreisliga-Primus Kali Unterbreizbach wäre aber kein Drama – wenn, so Nollner, die Leistung stimme. Und das war im Kreispokal bislang der Fall. Beim 6:0 in Bad Tabarz und ebenso souveränen 8:1 bei Eintracht Gotha zeigten die Normannen, dass sie durchaus wissen, wo das Tor steht. Natürlich hätte Coach Richwien diese Tore lieber in den Punktspielen gesehen.

Zwei weitere Achtelfinalisten werden am Samstag zeitgleich ab 14 Uhr in Gotha und Schmerbach ermittelt. Pokalschreck Westring II aus der 1. Kreisklasse eliminierte bereits drei höherklassige Teams und geht ohne Angst gegen Vacha in die Partie. Noch mehr Überraschungspotenzial steckt im Spiel zwischen dem SV Emsetal und der SG Ifta.