Beim 1:8 in Unterbreizbach stand Martin Richwien letztmals als Trainer des SV Normania an der Seitenlinie.

Nach erneutem Debakel: Treffurt trennt sich von Trainer Richwien

Martin Richwien ist nicht mehr Trainer von Fußball-Kreisoberligist Normania Treffurt. Nach einem ausführlichen Gespräch haben sich der Verein und der erst im Sommer als Nachfolger von seinem Bruder Christian gekommene Coach einvernehmlich getrennt.

Dass Normania die Reißleine zog, kam nicht mehr überraschend. Nach elf Liga-Begegnungen, in denen die Werrastädter siebenmal ohne eigenes Tor blieben, steht die Mannschaft mit fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Auch eine Krisensitzung vergangenen Freitag änderte nichts am sportlichen Tief. Statt der erhofften Trendwende folgte im Pokal ein 1:8-Debakel, wenngleich Normania in Unterbreizbach besser auftrat als das Ergebnis vermuten lässt.

Als Interimstrainer springt für die restlichen zwei Partien vor der Winterpause Frank Montag ein. Der 36-Jährige ist Trainer der Reserve (Tabellenführer in der 1. Kreisklasse) und kennt alle Akteure aus den zuletzt mit der Ersten gemeinsam absolvierten Trainingseinheiten. Bis 2010 spielte er in Normanias damaliger Landesklassenelf, ehe er zu Eintracht Wendehausen wechselte. Seinen Einstand gibt Montag am Samstag im brisanten Stadtderby in Ifta, wo Normania klarer Außenseiter ist und eigentlich nur positiv überraschen kann.