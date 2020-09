Weimar. Der Weimarer Fußball-Verbandsligist verliert nach einem 6:1 am Freitag gegen Weida zwei Tage später gegen Sondershausen.

Nach dem Abpfiff war bei den Weimarer Verbandsliga-Kickern jegliche Freude über den 6:1-Erfolg am Freitagabend gegen Weida verflogen. Im zweiten Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Sondershausen war eher Frust an der Tagesordnung bei den Schützlingen von Michael Junker sowie dem Coach persönlich.