Neue Liga für ostdeutsche Handballtalente

Der ThSV Eisenach will seine B-Jugend (re. Elias Wöhler) für die neue Regionalliga melden.

Eisenach. Sechs Landesverbände führen eine B-Jugend-Regionalliga Nord-Ost ein. Start schon zur Saison 2021/22.

Das ging schnell: Nur wenige Wochen, nachdem die Idee einer neuen Spielklasse für die ostdeutschen Jugendhandballer aufkam, haben die Handballfunktionäre Nägel mit Köpfen gemacht. Bereits zur Saison 2021/22 wird für die weibliche und männliche B-Jugend die Regionalliga Nord-Ost eingeführt, wie in einer gemeinsamen Pressemitteilung der sechs beteiligten Landesverbände informiert wurde. Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bieten Nachwuchstalenten damit einen in Deutschland einmaligen leistungsstarken Spielbetrieb an.

Zu den Befürwortern des Projektes zählt der ThSV Eisenach. „Wenn die Liga zustande kommt, wären wir definitiv dabei“, hatte Jugendwart Bernd Fichtner kürzlich sofort grünes Licht für eine Teilnahme der Wartburgstädter angezeigt, um die „jungen Spieler in ihrer Entwicklung voranzubringen.“ Als einzige Thüringer Jungenmannschaft war der ThSV in der Saison 2020/2021 auf Mitteldeutscher Ebene am Start.

Der erste Austausch zwischen den Landestrainern der Landesverbände fand bereits statt, die für die 15- und 16-jährigen Handballerinnen und Handballer einen leistungsdominierten Spielbetrieb wollen. Insbesondere die Leistungszentren wie Magdeburg, Leipzig und eben auch Eisenach wünschen sich mehr Vergleiche auf Augenhöhe.

Die Präsidenten der Landesverbände einigten sich Ende April auf einen gemeinsamen Vertrag. Eine Teilnahme des Handball-Verbandes Sachsen-Anhalt erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des dortigen erweiterten Präsidiums, das Anfang Juni tagt. Nun sind die Spieltechniker gefordert – insbesondere aufgrund der unsicheren Corona-Lage – für die Saison 21/22 Spielplan und Durchführungsbestimmungen zu erstellen.

Aufgrund der derzeit bestehenden Einschränkungen für den Sport, wird es für die erste Saison der neuen Liga keine Qualifizierungsspiele geben. Daher startet die Saison 2021/22 unter der Prämisse, dass jeder Landesverband je bis zu zwei Mannschaften für die männliche und weibliche B-Jugend benennen kann. Daher könnte es Staffeln mit bis zu 12 Mannschaften geben. Abzuwarten bleibt, ob aus Thüringen neben dem ThSV Eisenach bei den Jungen und dem Thüringer HC bei den Mädchen weitere Vereine sich der Herausforderung mit mehr Spielen und weiten Fahrten stellen.

Über die Vertreter an der Deutschen Meisterschaft 2022 entscheiden noch die Verbandsgebiete des Mitteldeutschen Handball-Verbandes bzw. der Oberliga Ostsee-Spree. Ab der Saison 2022/23 soll in Staffeln mit jeweils bis zu 10 Mannschaften gespielt werden.